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عبر بث مباشر من الفضاء.. برناوي والقرني يجريان تجربة علمية مع طلاب سعوديين (فيديو)

الفضاء

عبر بث مباشر من الفضاء.. برناوي والقرني يجريان تجربة علمية مع طلاب سعوديين (فيديو)
Gettyimages.ru
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نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو للحظة توديع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، لطلاب وطالبات مدارس المملكة بعد لقاء جمعهم عبر بث مباشر، أجروا خلاله تجربة علمية.

وفي مقطع الفيديو، لوح القرني وبرناوي للطلاب قائلين لهم: "شكرا لكم، يعطيكم العافية، باي".

واليوم السبت، وعبر الفضاء، بدأت أولى التجارب العلمية التي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "الإخبارية"

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