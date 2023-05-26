الكرة بين يديه..لقطات لرائد الفضاء السعودي علي القرني في محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وثق مقطع فيديو جديد نشرته قناة "الإخبارية"، لقطات لرائد الفضاء السعودي علي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وأظهر مقطع الفيديو علي القرني، وهو يلعب بالكرة في محطة الفضاء خلال بث مباشر مع الأرض، حيث كان يحرك كرة صغيرة بيضاء بين يديه يمينا ويسارا.



وكان إلى جوار القرني اثنان من زملائه في فريق محطة الفضاء الدولية، حيث أمسك أحدهما كرة ملونة، فيما يبدو بأنها إحدى التجارب.

فيديو | لقطات لرائد الفضاء علي القرني في محطة الفضاء الدولية #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/gQ4T3OCQyA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023



وقبل نحو أسبوع، وصل القرني برفقة زميلته رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "الإخبارية" + RT