تعذر الاتصال ببعض الأقمار التي حملها الصاروخ الكوري الجنوبي إلى الفضاء

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن المحطات الأرضية لم تستطع الاتصال ببعض الأقمار التي حملها صاروخ Nuri إلى الفضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن المحطات الأرضية تمكنت من الاتصال بـ 5 أقمار من أصل 8 حملها الصاروخ إلى مدارات الأرض، وتحاول سلطات جمهورية كوريا الاتصال بالأقمار الثلاثة الأخرى الشاردة.

ووصلت الإشارة الأولى من القمر الصناعي الرئيسي NEXTSat-2 إلى محطة أرضية في أنتاركتيكا يوم الخميس الساعة 19:07 (13:07 بتوقيت موسكو)، في الساعة 19:58 بالتوقيت المحلي اتصل القمر بمحطة في كوريا الجنوبية، وتمكن القمر من تكوين اتصال ثنائي الاتجاه سبع مرات، وتبعا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية فإن القمر المذكور يعمل بشكل طبيعي.

وتمكن من الاتصال بالمحطات الأرضية أيضا قمران من أقمار SNIPE التي أطلقت من على متن الصاروخ، والمطورة من قبل المعهد الكوري الجنوبي للفلك وعلوم الفضاء، واتصل بالمحطات أيضا قمران صغيران حملهما الصاروخ، وكانت قد طورتهما شركات اتصالات خاصة.

إقرأ المزيد

وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخ Nuri الفضائي الثقيل يوم الخميس 25 مايو، تمام الساعة 18:24 بالتوقيت المحلي، وحمل الصاروخ إلى مدار الأرض قمر NEXTSat-2 و7 أقمار صناعية نانوية.

المصدر: تاس