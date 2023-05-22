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لأول مرة في التاريخ.. اجتماع عربي في الفضاء (فيديو)

الفضاء

لأول مرة في التاريخ.. اجتماع عربي في الفضاء (فيديو)
الهيئة السعودية للفضاء
صاروخ "فالكون 9" الذي يقل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية
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انطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء، بينما يترقب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وصولهما، ليكونوا أول عرب في التاريخ يجتمعون في الفضاء.

وأبدى رائد الفضاء الإماراتي حماسه وترقبه للحظة التاريخية باجتماع 3 عرب في الفضاء، كما شارك متابعيه بصورة للسعودية من محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي على "تويتر": "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية"، مضيفا: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلَين كل التوفيق، وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".

وقبل ساعات قليلة، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء نجاح انطلاق رائدي الفضاء السعوديين على متن صاروخ "فالكون9" متجهين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن المهمة العلمية للمملكة.

كما نشرت الهيئة رسالتين من برناوي والقرني، وهما يعربان عن فرحمها بهذه اللحظة التاريخية، كما وجها الشكر إلى القيادة السعودية وكل من ساعدهما على تحقيق هذا الأمر.

ويعد النيادي أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، وكان قد غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس".

كما بات أول عربي يسير في الفضاء بعد أن غادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، وذلك في أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق.

المصدر: RT

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