لأول مرة في التاريخ.. اجتماع عربي في الفضاء (فيديو)

انطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الفضاء، بينما يترقب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وصولهما، ليكونوا أول عرب في التاريخ يجتمعون في الفضاء.

وأبدى رائد الفضاء الإماراتي حماسه وترقبه للحظة التاريخية باجتماع 3 عرب في الفضاء، كما شارك متابعيه بصورة للسعودية من محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي على "تويتر": "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية"، مضيفا: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلَين كل التوفيق، وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".

على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء.

أتمنى للزميلين كل التوفيق💚 وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/dIHj6Wk8Qb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 21, 2023

وقبل ساعات قليلة، أعلنت الهيئة السعودية للفضاء نجاح انطلاق رائدي الفضاء السعوديين على متن صاروخ "فالكون9" متجهين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن المهمة العلمية للمملكة.

نجاح انطلاق رائدي الفضاء السعوديين على متن صاروخ فالكون9 متجهين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن المهمة العلمية للمملكة.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/OcNMPxsHcp — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 21, 2023

كما نشرت الهيئة رسالتين من برناوي والقرني، وهما يعربان عن فرحمها بهذه اللحظة التاريخية، كما وجها الشكر إلى القيادة السعودية وكل من ساعدهما على تحقيق هذا الأمر.

أولى كلمات بطلنا علي القرني في بيئة الجاذبية الصغرى تتوشح بحمد الله تعالى والامتنان للقيادة المُلهمة على الدعم والتمكين لشباب الوطن. #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/ueycekJDDF — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

السلام عليكم من الفضاء وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، هو ما استهلت به البطلة ريانة برناوي أول امرأة عربية مسلمة تَصل للفضاء.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/YL8HHav6jP — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

ويعد النيادي أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، وكان قد غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس".

كما بات أول عربي يسير في الفضاء بعد أن غادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، وذلك في أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق.

المصدر: RT