"القمر الأسود" النادر والوحيد لعام 2023 يزين سماء الأرض غدا

يستعد عشاق الفلك لرؤية "القمر الأسود" الوحيد لهذا العام يزين السماء يوم الجمعة 19 مايو، وهو حدث فلكي نادر لم نشهده منذ عام 2021.

و"القمر الأسود" ليس مصطلحا فلكيا رسميا، بل إنه تسمية تمت صياغتها مثل "قمر الدم" أو "القمر الأزرق"، للتعبير عن حدث مميز.

إقرأ المزيد

وهناك تعريفان شائعان لمصطلح "القمر الأسود وفقا للوقت والتاريخ:

- القمر الجديد الثاني في شهر تقويمي واحد.

- القمر الجديد الثالث في موسم من أربعة أقمار جديدة.

وبينما يشير البدر إلى مرحلة القمر عندما يكون جانب القمر المواجه للأرض مضاء بالكامل بأشعة الشمس، يشير القمر الجديد إلى طور القمر عندما يكون جانب القمر المواجه للأرض في الظل بالكامل. ولسوء الحظ، هذا يعني أن القمر الأسود سيكون غير مرئي إلى حد ما.

ونظرا لأن التقويم القمري يتماشى تقريبا مع السنة التقويمية للأرض، فهناك عادة قمر واحد كامل وقمر جديد واحد كل شهر.

ويسمى القمر المكتمل الثاني في شهر تقويمي واحد أحيانا "القمر الأزرق". ووفقا لهذا التعريف، فإن القمر الأسود هو القمر الجديد الثاني في شهر تقويمي واحد.

وتحدث هذه الأقمار السوداء مرة واحدة تقريبا كل 29 شهرا وهي أكثر أنواع القمر الأسود شيوعا وفقا للوقت والتاريخ.

وبالنظر إلى التعريف الثاني، يشير القمر الأسود إلى اكتمال القمر الإضافي في الموسم. ونظرا لأن فصول الأرض تستغرق ثلاثة أشهر تقريبا، فعادة ما يكون لها ثلاثة أقمار جديدة. وعندما يكون للموسم أربعة أقمار جديدة، يسمى القمر الجديد الثالث القمر الأسود.

وتحدث هذه الأقمار السوداء الموسمية مرة واحدة كل 33 شهرا وفقا للوقت والتاريخ.

إقرأ المزيد

وسيحدث القمر الأسود لهذا العام، وفقا للتعريف الموسمي للمصطلح، في 19 مايو 2023.

وسيشهد مراقبو السماء القمر الأسود القادم بحلول القمر الجديد الثاني بحسب تعريف الشهر التقويمي للمصطلح، في 30 ديسمبر 2024.

وخلال مرحلة "القمر الجديد"، يكون القمر دائما "أسود". ويحدث ذلك في ذلك الوقت من الشهر عندما يمر القمر عبر نفس الجزء من السماء مثل الشمس، وعلى هذا النحو، فإن الجانب المظلم أو غير المضاء للقمر يواجه الأرض. لذلك لا يوجد شيء يمكن رؤيته حقا.

وعلى الرغم من أن القمر الأسود ليس شيئا يمكنك رؤيته لأن الجزء من القمر الذي يواجهنا موجود في الظل، فهذا يعني أن سماء الليل خالية من ضوء القمر، ما يجعلها مثالية لمشاهدة النجوم.

المصدر: سبيس