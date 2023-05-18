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رائدا الفضاء السعوديان يستعدان للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية

الفضاء

رائدا الفضاء السعوديان يستعدان للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية
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أكد رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اكتمال استعداداتهما وجاهزيتهما لخوض المهمة العلمية الفضائية المتجهة لمحطة الفضاء الدولية في موعدها المرتقب الأحد المقبل.

خلال مؤتمر صحافي عقدته شركة "أكسيوم سبيس"، أثناء فترة الحجر الصحي، مع زميليهما الأمريكيين بيجي ويتسون وجون شوفنر، أشار برناوي والقرني إلى جاهزيتهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثله من أهمية تاريخية لقيادة وشعب السعودية.

وقالت برناوي: "متحمسون للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطننا الغالي وللبشرية أجمع"، مضيفة: "نؤمن بأنه لا حدود للعلم، وننطلق من هذا المبدأ في رحلتنا للمحطة الدولية، لنبحث ونستكشف ونشارك في بناء مستقبل مشرق للبشرية، ونحمل على عاتقنا آمال الوطن وطموحاته الكبيرة".

وتابعت: "فخورة اليوم بأنني أمثل المملكة كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة، خاصة ونحن على بعد أيام من الانطلاق بحماس وتفاؤل كبيرين إلى الفضاء.. فخورة بأن تصحبني كل أحلام النساء السعوديات والعرب إلى الفضاء، وأنا هنا بسبب دعم القيادة، وأشعر بسعادة غامرة كلما تذكرت أنني ذاهبة إلى الفضاء، لأنه حلم يتحقق".

بدوره، قال القرني: "تعودنا كسعوديين أن يكون لنا حضور مشرّف في كل مجالات التقدم العلمي، وسنكون بإذن الله امتداداً لإنجازات الوطن في رحلتنا المقبلة"، مضيفا: "فخورون ونشعر بالحماس الكبير لأنها المرة الأولى التي ننطلق فيها إلى محطة الفضاء الدولية، كما نتطلع لأداء التجارب العلمية وتطبيقها مع الطلاب خلال مهمتنا".

المصدر: "الشرق الأوسط"

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