ناسا تكشف كم سيكون لدينا من الوقت للتحذير من عاصفة شمسية قاتلة تضرب الأرض!

تطرق باحثون إلى مخاطر العواصف الشمسية مرات عديدة في الماضي، وأبلغوا مؤخرا أيضا عن المزيد من القصص التي تتضمن نوعا ما من الذكاء الاصطناعي.

لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن فريقا في ناسا كان مشغولا بتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات العاصفة الشمسية لتطوير نظام إنذار مبكر يعتقد أنه يمكن أن يعطي الكوكب إشعارا قبل حوالي 30 دقيقة قبل أن تضرب عاصفة شمسية مدمرة منطقة معينة.

ويعود الفضل في هذه المهلة إلى حقيقة أن الضوء (أي إشارات الراديو التي تتكون منها) يمكن أن ينتقل أسرع من المادة الشمسية المنبعثة من الشمس في حالة حدوث هذه العواصف الشمسية. وفي بعض الأحداث، مثل تلك التي أثرت على كيبيك منذ حوالي 35 عاما، يمكنها قطع التيار الكهربائي لساعات.

ويمكن أن تتسبب الأحداث الأكثر تطرفا، مثل حدث كارينغتون الذي وقع منذ أكثر من 150 عاما، في تدمير هائل للبنية التحتية الكهربائية والاتصالات إذا حدث ذلك اليوم.

لطالما كان العلماء على دراية بالمشكلة ولم يجلسوا مكتوفي الأيدي. وفي هذه المرحلة من استكشاف جنسنا البشري للنظام الشمسي، تنظر الكثير من الأقمار الصناعية إلى الشمس التي يمكن استخدامها لتحديد هذه الانفجارات الشمسية.

وتشمل بعض هذه الأقمار الصناعية ACE وWind وIMP-8 وGeotail، والتي زودت فريق ناسا بالبيانات. ولكن، كما يمكن لأي باحث في الذكاء الاصطناعي أن يخبرك، من أجل تطوير نموذج تنبؤي، عليك أن تخبره بما يُقصد به التنبؤ. إن معرفة أن العاصفة الشمسية في طريقها ليست سوى جزء واحد من المعركة - عليك أيضا أن تعرف نوع التأثير الذي ستحدثه على الأرض عندما تضرب هناك. لذلك جمع الباحثون أيضا بيانات من المحطات السطحية التي تأثرت أيضا ببعض العواصف التي رصدتها الأقمار الصناعية.

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ثم شرع العلماء في تدريب نموذج التعلم العميق، الذي أصبح حديثا كلمة مألوفة تقريبا. في هذه الحالة، أطلقوا عليها اسم DAGGER، ولديها بعض المواصفات الرائعة مقارنة بالخوارزميات التنبؤية الحالية التي حاولت فعل الشيء نفسه. وأكثر ما يلفت الانتباه هو زيادتها في السرعة.

ويزعم الباحثون، بقيادة فيشال أبيندران من المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في الهند، أن الخوارزمية يمكنها التنبؤ بخطورة واتجاه حدث العاصفة الشمسية في أقل من ثانية وأنها قادرة على التنبؤ كل دقيقة.

وكانت المحاولات السابقة من قبل الخوارزميات السابقة تستغرق وقتا أطول - تقريبا لدرجة أنها لن تعطي أي وقت تحذير قبل أن تضرب العاصفة الأرض.

وتمثل جزء من هذا الصراع مع الالتزام بالمواعيد في أنه كان من الصعب من الناحية الحسابية حساب المكان الذي قد تضرب فيه عاصفة أي مكان في العالم. وهذه خطوة أخرى إلى الأمام لـ DAGGER، والتي يمكنها تنفيذ منطق التنبؤ السريع الخاص بها لكامل مساحة سطح الأرض.

كما أن إجراء مثل هذه التنبؤات محليا أمر مهم للغاية - في أي وقت قد تضرب فيه عاصفة شمسية الأرض، سيكون نصف الكرة الأرضية محميا بالجزء الأكبر من الكوكب - في حالة ما نشير إليه عادة باسم "الليل".

وهذه السرعة المشتركة للتنبؤ مع القدرة على تطبيق تلك التنبؤات على الكرة الأرضية بأكملها تجعل DAGGER خطوة كبيرة إلى الأمام في التنبؤ والاستجابة بدقة للأخطار المحتملة من العواصف الشمسية. ويتم إطلاقها على منصة مفتوحة المصدر في الوقت المناسب تماما لجمع الكثير من البيانات مع صعود الشمس إلى ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاما في عام 2025.

ويمنح ذلك شركات المرافق والاتصالات بضع سنوات لدمج DAGGER في أنظمة تقييم التهديدات الخاصة بهم قبل أن يأتي الطقس الأكثر قسوة.

المصدر: ساينس ألرت