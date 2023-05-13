نيزك ربما أتى من مذنب يبعد نحو 3 مليارات كلم من الأرض يصطدم بمنزل في نيوجيرسي

أصيبت عائلة أمريكية مقيمة في نيوجيرسي هذا الأسبوع بصدمة بعد تحطم "نيزك" على سقف منزلهم، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت إدارة شرطة بلدة هوبويل إنه تم العثور على "الجسم المعدني" بعد اصطدامه بسقف المنزل في نيوجيرسي بعد ظهر يوم الاثنين، بينما كان أفراد الأسرة في الخارج.

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وأشار المسؤولون إلى أن الصخرة، بمقاس 15 سم × 5 سم، استقرت على الأرضية الخشبية للمنزل، ما تسبب في تلفها. ولم يصب أحد في الحادث.

وشوهدت صخرة الفضاء بجانب الأرضية التالفة والسقف المكسور في الصور التي نشرها قسم الشرطة.

قالت سوزي كوب، إحدى أفراد العائلة، لشبكة "سي بي إس نيوز" إن نيزكا سقط في غرفة نوم والدها، لكن لم يكن هناك أحد في المنزل.

واعتقدت السيدة كوب أن شخصا ما ألقى بحجر على المنزل حتى ألقت نظرة فاحصة على الجسم الذي كان "دافئا" عند لمسه.

وذكر قسم شرطة بلدة هوبويل في بيان، أنهم اتصلوا بالعديد من الوكالات والمنظمات للمساعدة في تحديد الجسم وحماية السكان.

وقام موظفو الطوارئ بفحص المنزل للتأكد من عدم وجود مواد متبقية أو آثار لاحقة من الجسم.

وأشارت الشرطة إلى أن الجسم "قد يكون مرتبطا بزخات الشهب الحالية المسماة إتا الدلويات (Eta Aquarids). والتحقيق ما يزال مستمرا".

A potato-sized metallic object that crashed through the roof of a New Jersey home this week was a meteorite, experts say. https://t.co/fDGvo1ZLpD — NBC News (@NBCNews) May 12, 2023

وبلغت زخات شهب إتا الدلويات ذروتها في 6 مايو، ولكنها ما تزال مستمرة إلى غابة 27 مايو. والشهب في هذه الزخات عبارة عن حطام خلفه مذنب هالي الشهير الذي يكون مرئيا من الأرض كل 75 أو 76 عاما، ويبعد عنا نحو 2.7 مليار كم.

New Jersey home struck by possible meteorite https://t.co/MNNX1N4Fezpic.twitter.com/J7dwpZXYwT — New York Post (@nypost) May 9, 2023

Police say they were investigating after a possible meteorite crashed through the roof of a home near Trenton, New Jersey, on Monday, May 8. 😮☄️ pic.twitter.com/dxSQTrqedU — The Weather Network (@weathernetwork) May 11, 2023

ولم يزر المذنب الأرض منذ عام 1986، ومن المتوقع أن يكون المذنب مرئيا بالعين المجردة في منتصف 2061.

ويقول الخبراء إن عدة مئات إلى آلاف النيازك تضرب الأرض وتصل إلى السطح كل عام، ويزن معظمها أقل من رطل واحد.

ولا يتم استرداد معظم النيازك لأنها تهبط في المحيط أو في أجزاء نائية من الكوكب، وفقا لمعهد علوم الكواكب.

المصدر: إندبندنت