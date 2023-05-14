إقبال كبير من السياح يشهده مطار فوستوتشني الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار فوستوتشني الفضائي شهد إقبالا كبيرا من قبل السياح والزوار في العامين الأخيرين.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "الأرقام التي حصلنا عليها حول عدد السياح في مطار فوستوتشني الفضائي مثيرة للإعجاب.. عام 2022 بلغ عدد زوار هذا المطار أكثر من 3200 شخص، وهذا العدد أكبر بنسبة 87% تقريبا مقارنة بعام 2019".

وأشار البيان إلى أن ازدياد عدد السياح القادمين إلى المطار سببه إزالة القيود التي كانت مفروضة أثناء انتشار وباء كورونا، إضافة إلى إدراج هذا المطار في البرنامج الحكومي الروسي الذي يهدف إلى الترويج للسياحة في روسيا.

ونوه البيان إلى أن أعداد السياح في قاعدة بايكونور الفضائية العام الماضي كانت نفسها تقريبا مقارنة بالعام 2019، إذ زار القاعدة نحو 1700 شخص سنويا.

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وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على خطة لتوسيع قدرات مطار "فوستوتشني" وزيادة عدد المنشآت الموجودة فيه والتابعة له، وحتى عام 2025 من المفترض أن يبنى في المناطق القريبة من المطار 35 منشأة مجهزة بشقق سكنية ، إضافة إلى مدرستين، و 4 دور حضانة، ومركزين تجاريين، ومنشأتين رياضيتين، سيستفيد منها العاملون في المطار وأسرهم.

المصدر: فيستي