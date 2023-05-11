Arianespace تخطط لإطلاق مركبة لتنظيف مدارات الأرض من الحطام الفضائي

أعلنت شركة Arianespace عن خطة لإطلاق مركبة مخصصة لتنظيف مدارات الأرض من الحطام الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن الموقع التابع للشركة على الإنترنت "وقعت Arianespace عقدا مع شركة Clearspace السويسرية الناشئة لإطلاق مركبة Clearspace-1 المصممة لتنظيف الحطام الفضائي، المركبة من المقرر أن تطلق إلى الفضاء في النصف الثاني من عام 2026 باستخدام صاروخ أوروبي من نوع Vega-C، وستكون أولى مهماتها التخلص من 112 كلغ من الحطام الفضائي".

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وتبعا للبيان فإن "المركبة المذكورة ستعمل على إخراج الأقمار الصناعية المستهلكة وشظايا الحطام الفضائي الكبيرة من مدارات الأرض والتي من الممكن أن تصبح مصدرا لمئات الشظايا الصغيرة، إذ ستقوم المركبة بتحديد موقع الجسم التي تريد إزالته عبر أجهزة استشعار خاصة من ثم ستقترب منه وتتلقفه بأربع أذرع اصطناعية صغيرة وبعدها ستنقله إلى وجهة معينة".

وأشار البيان إلى أن مهمة "Clearspace-1" في حال نجاحها ستمهد الطريق لمهمات أكثر تعقيدا في ما يتعلق بالتقاط شظايا الحطام الفضائي من مدارات الأرض مستقبلا وتدميرها.

المصدر: فيستي