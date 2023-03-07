المحطة الفضائية الدولية تنجو مرة أخرى من الاصطدام بالحطام الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن محطة الفضاء الدولية نجحت مرة أخرى بتفادي الاصطدام بالحطام الفضائي.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء التابع للمؤسسة، دميتري بيتيلين: "نجحت محطة الفضاء الدولية في 6 مارس الجاري بتعديل مدارها لتفادي الاصطدام بالحطام الفضائي".

وأضاف "لولا عملية تعديل المدار التي جرت حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو لكانت المحطة اقتربيت بشكل خطير من الحطام الفضائي، وقد تم تصحيح المدار باستخدام محركات مركبة Progress MS-22 الروسية الملتحمة بالمحطة، والتي كانت قد وصلت إلى المحطة والتحمت بها في 11 فبراير الماضي".

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وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن مدار المحطة ازداد رتفاعه بمقدار 1.2 كلم بعد المناورة المذكورة.

وكانت محطة الفضاء الدولية قد نفذت في 21 ديسمبر الماضي مناورة شبيهة لتفادي الحطام الفضائي، واستخدمت في عملية تصحيح المدار حينها محركات مركبة Progress MS-20 التي كانت ملتحمة بالمحطة.

المصدر: تاس