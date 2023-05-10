رواد الفضاء الروس يشاركون في فعالية "الفوج الخالد"

شارك أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية في فعالية "الفوج الخالد" التي أقيمت في القطاع الروسي من المحطة بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ( 1941 - 1945).

أفاد بذلك المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية، دميتري بيتيلين، الذي قام مع زميليْه الرائديْن سيرغي بروكوبيف وأندريه فيديايف، بطباعة صور ذويهم المشاركين في الحرب الوطنية العظمى، ثم التقطوا صورة فوتوغرافية مشتركة مع تلك الصور.

إقرأ المزيد

وقد أحضر رائدا الفضاء الروسيان دميتري بيتيلين وسيرغي بروكوبيف إحدى تلك الصور الفوتوغرافية إلى الفضاء المكشوف أثناء عملهما خارج المحطة يوم 4 مايو الجاري.

يذكر أن فعالية "الفوج الخالد" تقام على متن المحطة الفضائية الدولية ليس لأول مرة. فرواد الفضاء الروس كانوا على سبيل المثال قد وزعوا العام الماضي صورا فوتوغرافية لذويهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى على جدار أحد الأقسام الروسية في المحطة.

يذكر أن دميتري بيتيلين تولى أداء وظيفة المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية بموجب اتفاقية وقّعت في 17 نوفمبر عام 2021 بين وكالة " تاس" من جهة ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية من جهة أخرى.

المصدر: تاس