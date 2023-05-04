مشاهد من يوم القيامة.. "قمر الزهرة" وأحداث فلكية مثيرة تجتاح سماء الأرض

سيتحرك "قمر الزهرة" الكامل عبر جزء من ظل الأرض ويختفي لبضع ساعات، غدا الجمعة، في حدث سيكون مرئيا لأكثر من 6.6 مليار شخص، وفقا لموقع Timeanddate.com.

وسيحدث القمر الكامل لشهر مايو، والذي يُطلق عليه اسم قمر الزهرة (Flower Moon)، مستء يوم 5 مايو.

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وسيصاحب قمر الزهرة لهذا العام خسوفا شبه ظلي للقمر، حيث يخفت القمر قليلا، ولكن لا يصبح مظلما تماما. وإذا ظلت السماء صافية فسيتمكن مراقبو السماء أيضا من رصد نجم "مفاجئ" بالقرب من " قمر الزهرة"، وهو الزبان الجنوبي (Zubenelgenubi)، وهو نجم ثنائي في كوكبة الميزان.

ويسكون عشاق الفلك ذووي العيون الثاقبة أو من يمتلكون مناظير خاصة، من رؤية النجم الثنائي بحسب موقع EarthSky.

وإذا كانت السماء ملمة بشكل كاف، فيمكن أيضا ملاحظة النجم الأحمر "قلب العقرب" (Antares) في كوكب العقرب، أسفل البدر مباشرة.

وسيكون بدر مايو أيضا جزءا من العرض السماوي المثير لزخات شهب إتا الدلويات (Eta Aquarids)، والتي ستبلغ ذروتها ليلة 5-6 مايو.

وهذه الزخات النيزكية هي واحدة من اثنين تنشأ من الحطام الذي خلفه مذنب هالي. وفي حين أنها تفضل النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وجنوب الولايات المتحدة، في بعض الأحيان يمكن رؤية الزخات في أقصى الشمال.

ولسوء الحظ، سيقلل ضوء البدر من فرص رؤية العديد من الشهب خلال ذروة زخات الشهب، ولكن نظرا لأن النشاط المتزايد للزخات يمكن أن يمتد لعدة أيام، سيظل لدى مراقبي النجوم بعض الفرص لمشاهدة الشهب في الأيام القليلة التالية بعد إكتمال القمر.

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وسيكون "الخسوف الكاذب"، أو ما يعرف بخسوف شبه الظل، الحدث الأبرز مساء الجمعة 5 مايو، وسيتمكن المراقبون في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والقارة القطبية الجنوبية، وكذلك المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي والمحيط الهادئ وأجزاء من أوروبا من رؤية هذا الحدث الفلكي.

وسيحدث هذا الخسوف بين الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش والساعة 19:31 بتوقيت غرينتش في 5 مايو، وسيبلغ الخسوف ذروته في الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش. وسيستغرق الحدث ما مجموعه 4 ساعات و18 دقيقة في المجمل.

وفي هذه الأثناء، سيبدو قمر الزهرة الكامل - الذي سمي كذلك نسبة للأزهار التي تتفتح في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي في هذا الوقت من العام، مشرقا وممتلئا في جميع أنحاء العالم أيام الخميس والجمعة والسبت (من 5 إلى 7 مايو).

وسيحدث الخسوف شبه الظلي لأن الأرض ستكون بين الشمس والقمر، وتكون الأجسام الثلاثة في خط مستقيم، بحيث ينتج عن هذا ظل كوكبنا الذي يسقط على وجه القمر، ما يجعل كوكبنا يحجب الضوء من الشمس.

في حين أن القمر الكامل في السماء يكون عموما ساطعا للغاية بحيث لا يمكن النظر إليه لأكثر من بضع ثوان، سيكون من السهل جدا النظر إلى القمر الكامل أثناء هذا الخسوف دون أي وهج. وقد يلاحظ المراقبون تظليلا على سطح القمر، وفقا لـ EarthSky.

المصدر: لايف ساينس + EarthSky