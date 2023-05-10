روسيا ترسل إمدادات وهدايا لرواد المحطة الفضائية الشهر الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن فضائية هذا الشهر، ستحمل على متنها هدايا وإمدادات للرواد المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن خدمة الدعم النفسي للطاقم الروسي المتواجد على متن المحطة: "من المخطط له أن تطلق روسيا في 24 مايو الجاري مركبة الشحن Progress MS-23 نحو المحطة الفضائية الدولية، هذه المركبة ستحمل لرواد المحطة بعض الإمدادات، وستنقل هدية مخصصة لرائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين".

وأضاف البيان: "الهدية التي سترسل على متن المركبة للرائد بيتيلين ستكون بمناسبة عيد ميلاده الأربعين الذي سيحتفل فيه على متن المحطة في 10 يوليو القادم، ولن نفصح عن نوع الهدية حاليا حتى لا نفسد المفاجأة".

Roscosmos

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وأشار البيان إلى أن خدمة الدعم النفسي للطاقم الروسي سترسل للرواد الروس في المحطة كمية من الأغذية المتنوعة من بينها أطعمة مقدمة من عائلاتهم وأصدقائهم لهم مثل الشوكولا وبعض أنواع البسكويت والحلويات.

المصدر: فيستي