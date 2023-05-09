الرواد الروس يشاهدون فيلم "التحدي" مع زملائهم الأجانب

شاهد أفراد الطاقم الدولي في المحطة الفضائية الدولية فيلم "التحدي" السينمائي الذي بدأ عرضه مؤخرا في دور السينما الروسية والذي تم تصوير جزء منه على متن المحطة الفضائية الدولية.

أفاد بذلك دميتري بيتيلين رائد الفضاء الروسي ومراسل وكالة "تاس" على متن المحطة.

وحسب بيتيلين فإن فيلم "التحدي" أرسل إلى المحطة الفضائية مترجما إلى اللغة الإنجليزية، وقال إن موقف أفراد الطاقم الفضائي من الفيلم كان جيدا، وأن العديد من رواد الفضاء الذين يعرفونهم، شاركوا في تصويره.

وقد شاهد الفيلم الروس سيرغي بروكوبيف، دميتري بيتيلين، أندريه فيديايف والأمريكيون ستيفن باوين، فرانك روبيو، وودي هوبرغ والرائد الإماراتي سلطان النيادي.

ويروي فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي من إخراج الروسي كليم شبينكو، والذي عرضته دور السينما الروسية في 20 أبريل الماضي، قصة جرّاحة تدعى يفغينيا (أوجينيا)، يتعين عليها الاستعداد للقيام برحلة فضائية والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية في غضون شهر. ويجب عليها أن تنفذ هناك أصعب عملية في ظروف انعدام الجاذبية من أجل إنقاذ رائد فضاء.

وقد قام ببطولة الفيلم النجوم يوليا بيريسيلد، ميلوس بيكوفيتش، فلاديمير مشكوف، أوليغ نوفيتسكي، أنتون شكابلروف، إيلينا فاليوشكينا وبيوتر دوبروف وغيرهم من الممثلين ورواد الفضاء.

المصدر: تاس