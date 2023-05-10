"ناسا" تنشر صورا رادارية لكويكب اقترب من الأرض نهاية أبريل الماضي

حصل علماء الفلك على صور رادارية تفصيلية أولى لكويكب 2006 HV5 الذي اقترب نهاية ابريل الماضي من الأرض إلى مسافة قياسية في خلال الـ 100 عام الماضية.

وقد ساعدت تلك الصور الرادارية العلماء على تدقيق قطر هذا الجرم السماوي وتحديد شكله. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوكالة "ناسا" الأمريكية.

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وجاء في تقرير نشرته "ناسا":" تم التقاط الصور بواسطة رادار GSSR القوى المنصوب في موقع شبكة الاتصال الفضائي البعيد DSN التابع لـ"ناسا" في كاليفورنيا. وساعدت تلك الصور العلماء في تدقيق أبعاد الكويكب التي تم قياسها سابقا باستخدام صوره الفوتوغرافية في الأشعة تحت الحمراء. كما إنها كشفت عن العديد من تفاصيل تضاريس الكويكب".

واتضح أن قطر الكويكب يبلغ 300 متر، ما يناسب قياسات سابقة تم الحصول عليها من تلسكوبات الأشعة تحت الحمراء (نحو 307 متر).

وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون أن 2006 HV5 مفلطح من القطبيْن، كما اتضح أنه مغطىً بعدد كبير من المرتفعات والثقوب والأحجار المرصوفة بالحصى وأنواع أخرى من التضاريس. وستساعد هذه المعلومات حول حجم وشكل الكويكب علماء الفلك في الحصول على تقديرات أفضل للتهديد الذي يمكن أن يشكّله كويكب 2006 HV5 على الأرض في العقود والقرون القادمة. وحسب خبراء ناسا، فإن احتمال سقوطه على الأرض لا يزال منخفضا للغاية.

يذكر أن 2006 HV5 هو أحد الكويكبات الكبيرة نسبيا القريبة من الأرض والذي يدور حول الشمس في حوالي 282 يوما. وإنه يقترب بشكل دوري من الأرض والزهرة ويمر على مسافة 0.02-0.5 وحدة فلكية (المسافة بين الشمس والأرض) من هذيْن الكوكبين.

المصدر: تاس