على عتبة مهمته في الفضاء.. الرائد سلطان النيادي يكشف مواصفات بزّته الفضائية (فيديو)

تحدث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن مهمة السير في الفضاء التي سينفذها بعد يومين، كاشفا مواصفات البزة الفضائية المخصصة له من أجل هذه المهمة.

وفي مقطع فيديو شاركه على حسابه في "تويتر"، تطرق النيادي في حديثه إلى مكونات بزة الحماية التي سيرتديها والتي تسمى بزة وحدة التنقل خارج المركبة (EMU)، والتي تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد رواد الفضاء على العمل في الفضاء بأمان وكفاءة.

وتوجه سلطان النيادي إلى متابعيه قائلا: "اليوم أحدثكم من داخل غرفة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية والتي يتم فيها تجهيز عمليات السير في الفضاء"، لافتا إلى أن الرحلة "عادة تضم اثنين من رواد الفضاء ويقومان بالكثير من المهام منها إجراء صيانة معينة أو تركيب قطع أجزاء جديدة لمحطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "البدلة في حد ذاتها مثل المركبة الصغيرة التي توفر الحماية لرواد الفضاء، يمكن العمل لمدة 7 ساعات في الفضاء الخارجي..هذه البدلة توفر الأكسجين والحماية من درجات الحرارة العالية في الفضاء الخارجي حيث أنه في حال التعرض إلى الشمس يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية، وفي الظلام ممكن تنخفض إلى سالب 150 درجة تحت الصفر".

وأكمل النيادي: "كما تشتمل البدلة على أجهزة لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، ووسائل الاتصالات اللازمة لعمليات السير في الفضاء بشكل عام"، موضحا أن "هذه المعدات توجد في الجزء الخلفي من البدلة".

وبيّن النيادي أن البزة تكون بـ3 أحجام، منها "الصغير والمتوسط والكبير"، ويوجد خوذة للحماية من الأعلى وفيها مثل نظارة شمسية، وأغطية من اليمين واليسار للحماية من الشمس.

وذكر أنه سيشارك في المهمة التي ستنطلق يوم 28 أبريل، وسيقومون بالتجهيز لتركيب ألواح شمسية.

الكثير منكم يتساءل كيف نستعد لمهمة السير في الفضاء، وهذا الفيديو يشرح لكم تحضيراتنا من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية. موعدنا في 28/4/2023 pic.twitter.com/xQagb6Qekt — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 26, 2023

هذا وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الخميس أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، غدا 28 أبريل، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 المتواجدة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالميًا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وتحمل مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب زميله ستيفن بوين من ناسا، عددا من المهام الأساسية، ومن المتوقع أن تستمر فترة تواجدهما خارج المحطة لمدة 6.5 ساعات تقريبا، بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها، ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة في تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.

كما سيكمل النيادي والفريق سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في يونيو المقبل، وستسهل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة؛ وتقوم الألواح الشمسية بدور محوري في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

المصدر: "وام" + RT