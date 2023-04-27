بوريسوف: يمكن استخدام المرحلة الأولى من صاروخ Amur-SPG أكثر من 50 مرة

أعلن يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، أنه سيكون بالإمكان استخدام المرحلة الأولى من صاروخ النقل الجديد Amur-SPG أكثر من 50 مرة.

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ويشير بوريسوف في إطار الماراثون التربوي لجمعية "المعرفة"، إلى أن هذا الصاروخ لا يزال في مرحلة التصميم، وسيكون بالإمكان إعادة استخدام مرحلته الأولى اكثر من 50 مرة بل وحتى أكثر من 100 مرة.

ويقول: "يسمح المحرك المبتكر بإعادة استخدام المرحلة الأولى من الصاروخ الجديد أكثر من 50 مرة. بل وحتى أكثر من 100 مرة".

ويضيف موضحا، إن عمليات ابتكار هذا الصاروخ الجديد تجري بوتائر جيدة.

ويذكر أن العمل على تصميم الصاروخ الجديد Amur-SPG الذي يعمل بوقود الميثان، بدأ عام 2020 بطلب من مؤسسة "روس كوسموس". وسيكون هذا الصاروخ من مرحلتين ويخطط لإطلاق أول صاروخ من مطار فوستوتشني في عام 2026. وسيكون للصاروخ مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام مزودة بمحركات RD-0169 التي تعمل بوقود الأكسجين والغاز الطبيعي المسال (الميثان).

المصدر: نوفوستي