مركز محمد بن راشد للفضاء يعلق على مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

أصدر مركز محمد بن راشد للفضاء بيانا حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر وذلك بعد الإعلان عن فقدان الاتصال بالمركبة التي كانت تحمل المستكشف "راشد".

وجاء في البيان الذي نشره المركز في صفحته على تويتر" بعد إعلان شركة آي سبيس عن عدم نجاح هبوط المركبة هاكوتو آر، يشيد مركز محمد بن راشد للفضاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace، شريك المهمة، والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر".

بيان من مركز محمد بن راشد للفضاء حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد". pic.twitter.com/qq4tnSPs6l — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 26, 2023

وأضاف البيان "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر هو بحد ذاته إنجاز هام للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهh على النهج المخطط له.. نتوجه بالشكر للمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا على مساهمته العملية والتقنية طوال فترة المهمة، كما نقدر إسهامات جميع شركائنا المحليين والدوليين".

تجربة تعلمنا منها الكثير و ساهمت في ترسيخ القاعدة العلمية في الامارات و فجرت طاقات من المواهب الشابة و فتحت افاق كبيرة لمستقبل افضل .. هذا هو طريق العلم و العلماء تجارب تتابع منها الناجح و منها ما يفتح افاقا جديدة لنجاح افضل .. فخورون بكم و وفقكم ربي — د. علي النعيمي Dr. Ali Alnuaimi (@Dralnoaimi) April 26, 2023

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وأشار المركز في بيانه إلى أنه "اكتسب خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء".

الحمدلله المحاوله انجاز والقادم افضل — خالد بن ضحي (@KH_KDK) April 26, 2023

المصدر: تويتر/الصفحة الرسمية لمركز محمد بن راشد للفضاء