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مركز محمد بن راشد للفضاء يعلق على مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

الفضاء

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلق على مشروع الإمارات لاستكشاف القمر
Legion-Media
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أصدر مركز محمد بن راشد للفضاء بيانا حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر وذلك بعد الإعلان عن فقدان الاتصال بالمركبة التي كانت تحمل المستكشف "راشد".

وجاء في البيان الذي نشره المركز في صفحته على تويتر" بعد إعلان شركة آي سبيس عن عدم نجاح هبوط المركبة هاكوتو آر، يشيد مركز محمد بن راشد للفضاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace، شريك المهمة، والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر".

وأضاف البيان "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر هو بحد ذاته إنجاز هام للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهh على النهج المخطط له.. نتوجه بالشكر للمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا على مساهمته العملية والتقنية طوال فترة المهمة، كما نقدر إسهامات جميع شركائنا المحليين والدوليين".

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وأشار المركز في بيانه إلى أنه "اكتسب خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء".

المصدر: تويتر/الصفحة الرسمية لمركز محمد بن راشد للفضاء

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