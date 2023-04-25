الهند تنجح في إطلاق القمريْن الصناعييْن من سنغافورة

أطلقت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية (ISRO) السبت 22 أبريل صاروخ PSLV-C55 الذي أوصل بنجاح قمريْن صناعييْن سنغافورييْن إلى مدار الأرض.

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وأبلغت ISRO، أن القمريْن الصناعيين قد وصلا المدار المعيّن لهما.

وقالت مؤسسة الفضاء الهندية في تغريدة على "تويتر":إن بعثة PSLV-C55/TeLEOS-2 تم تحقيقها بنجاح حيث نقل الصاروخ الهندي القمريْن الصناعيين TeLEOS-2 و Lumelite-4 بدقة فائقة إلى المدار البالغ ارتفاعه 586 كيلومترا. وأضافت أن إطلاق القمريْن الصناعيين تم إعداده في المركز الفضائي "ساتيش دافانا" بجزيرة سريهاريكوتا

المصدر: تاس