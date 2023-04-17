"سبيس إكس" تلغي أولى محاولات إطلاق "ستارشيب" نحو القمر

أعلنت شركة "سبيس إكس"، تأجيل إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" والذي يبلغ طوله مائة وعشرين مترا تقريبا، بسبب مشكلة تقنية في معزز إطلاق المرحلة الأولى.

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وشركته يخططان لإطلاقه من الطرف الجنوبي لتكساس، قرب الحدود المكسيكية.

يذكر أن هذه المحاولة لبلوغ القمر لم يكن مقرر لها أن تحمل بشرا أو أقمارا صناعية، ولن تجري الشركة أي محاولات إطلاق أخرى قبل الأربعاء المقبل على أقرب تقدير.

وتخطط الشركة لاستخدام الصاروخ "ستارشيب" لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ب