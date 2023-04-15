"سبيس إكس" تعتزم اختبار صاروخها الثقيل يوم الاثنين

أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها تخطط لاختبار صاروخها Super Heavy الثقيل يوم الاثنين.

وكتبت الشركة في حسابها على "تويتر"، يوم الجمعة: "نخطط ليوم الاثنين 17 أبريل أول تحليق تجريبي لمركبة Starship المتكاملة وصاروخ Super Heavy من مطار Starbase في تكساس".

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbKpic.twitter.com/Ry25Uuvknh — SpaceX (@SpaceX) April 14, 2023

وكانت "سبيس إكس" تخطط لإجراء هذه التجربة في 10 أبريل الجاري، ولكن تم تأجيلها نظرا لظروف الطقس.

يذكر أن مركبة Starship القابلة لإعادة استخدامها، وصاروخ Super Heavy الثقيل للغاية، يمثلان مجمعا فضائيا متكاملا، مخصصا لتنفيذ الرحلات إلى كواكب أخرى، حث يؤدي الصاروخ مهام المرحلة الأولى.

ويبلغ طول المجمع 120 مترا، ومركبة Starship لوحدها 50 مترا، ويبلغ وزنه 5 آلاف طن، وهو قادر على نقل حمولة وزنها 150 طنا.

المصدر: RT + وكالات