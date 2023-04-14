اكتشاف انفجارات راديوية سريعة وقوية للغاية تسببت في تشويه مجرة قريبة

بعد تحديث مصفوفة التلسكوب الراديوي في فستربورك بهولندا، اكتشف علماء الفلك خمسة انفجارات راديو سريعة جديدة.

وكشفت صور التلسكوب، الأكثر وضوحا مما كان ممكنا في السابق، أن ومضات نارية متعددة اخترقت مجرة المثلث أو مسييه 33 المجاورة. وسمح هذا لعلماء الفلك بتحديد الحد الأقصى لعدد الذرات غير المرئية في هذه المجرة لأول مرة، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة Astronomy & Astrophysics.

إقرأ المزيد

وتعد الانفجارات الراديوية السريعة (FRB) من ألمع الانفجارات في الكون. وتنبعث الومضات بشكل أساسي من موجات الراديو. وهذه الومضات قوية جدا لدرجة أن التلسكوبات الراديوية يمكنها اكتشافها حتى من مسافة تزيد عن 4 مليارات سنة ضوئية.

وهذه الرؤية المستمرة عبر مثل هذه المسافات الشاسعة تعني أن الومضات تحتوي على كميات هائلة من الطاقة. وعندما تنفجر، يحتوي انفجار راديوي سريع واحد على عشرة تريليونات ضعف الاستهلاك السنوي للطاقة لسكان العالم بأسره.

وهذا التوليد الهائل للطاقة يجعل الانفجارات الراديوية السريعة مثيرة للغاية. ويعتقد العديد من علماء الفلك أنها تنبعث من النجوم النيوترونية. وكثافة وقوة المجال المغناطيسي لتلك النجوم شديدة الصغر فريدة من نوعها في الكون.

ومن خلال فحص الومضات، يهدف علماء الفلك إلى فهم أفضل للخصائص الأساسية للمادة التي يتكون منها الكون.

لكن دراسة هذه الومضات صعبة. ولا أحد يعرف أين ستنفجر الدفعة التالية في السماء. ولا تدوم الانفجارات الراديوية السريعة سوى جزء من الثانية، بمعنى أنه في طرفة عين يمكن تفويتها.

وكتشف التلسكوب الراديوي في فستربورك مدعوما بأجهزة استقبال جديدة وحاسوب عملاق جديد، نظام Apertif Radio Transient System (ARTS) الآن، خمسة انفجارات راديوية سريعة جديدة.

إقرأ المزيد

وأشار الباحث الرئيسي يوري فان ليوين إنه أيضا حددها على الفور، قائلا: "لدينا الآن أداة ذات مجال رؤية واسع للغاية ورؤية حادة للغاية. وكل هذا مباشر. هذا جديد ومثير".

وفي السابق، اكتشفت التلسكوبات الراديوية مثل فستربورك انفجارات راديوية سريعة كما هو الحال مع عيون الذبابة المركبة. ويمكن للذباب أن يرى في كل الاتجاهات، لكنه غير واضح. تشبه ترقية تلسكوب فستربورك تهجين عيون ذبابة مع عين نسر. ويجمع الكمبيوتر العملاق ARTS باستمرار الصور من اثني عشر طبقا من أطباق فستربورك لإنشاء صورة حادة على مجال رؤية هائل.

إنحراف المجرات

يريد علماء الفلك فهم كيف ولماذا تصبح الانفجارات الراديوية السريعة ساطعة جدا. لكن الومضات مثيرة للاهتمام أيضا لأنها وهي في طريقها إلى الأرض تخترق مجرات أخرى. والإلكترونات في تلك المجرات، عادة ما تكون غير مرئية، وتشوه الومضات.

ويعد تعقب الإلكترونات غير المرئية والذرات المصاحبة لها أمرا مهما لأن معظم المادة في الكون مظلم وما زلنا نعرف القليل عنه.

في السابق، كانت المقاريب الراديوية تشير تقريبا إلى مكان حدوث الانفجار الراديوي السريع. ويتيح الكمبيوتر العملاق ARTS الآن لتلسكوب فستربورك تحديد الموقع الدقيق للانفجارات الراديوية السريعة بدقة شديدة.

و يقول فان ليوين: "لقد أظهرنا أن ثلاثة من الانفجارات الراديوية السريعة التي اكتشفناها شوهت مجرة المثلث. وهكذا تمكنا من حساب عدد الإلكترونات غير المرئية التي تحتوي عليها المجرة، لأول مرة. وهي نتيجة رائعة".

المصدر: phys.org