سافر إلى المريخ مع "سبيس إكس"! (فيديو)

قد يكون إيلون موسك معروفا بتنبؤاته الغريبة والمتفائلة إلى حد ما، لكن تعهده بإنزال البشر على المريخ في غضون السنوات الخمس إلى العشر القادمة، أثار بالتأكيد الكثير من الدهشة.

وما إذا كان يدرك هذا الحلم أم لا، على الرغم من أن من المقرر أن تكتمل الخطوة الأولى لتحقيقه في وقت لاحق من هذا الشهر عندما تقوم المركبة الفضائية الكبرى للملياردير بنقل البشر إلى الكوكب الأحمر في أول رحلة مدارية لها.

وقبل هذا الانطلاق التاريخي، كشفت "سبيس إكس" عن رسوم متحركة جديدة تقدم لمحة عن كيفية تخطيطه للوصول إلى المريخ باستخدام Starship التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

وتُظهر الرسوم المركبة على منصة الإطلاق وهي تستعد للإقلاع، قبل أن تنفجر في الفضاء وتنفصل عن الداعم الصاروخي الهائل الذي دفعها إلى المدار.

ويتم عرض مركبة الإطلاق هذه، التي تحتوي على 33 محركا من محركات Raptor قادرة على توليد 17 مليون رطل من قوة الدفع، وهي تعود إلى منصة الإطلاق لإعادة استخدامها.

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وينتقل الفيديو لاحقا إلى Starship بداية الرحلة التي تستغرق تسعة أشهر إلى المريخ.

ومع ذلك، بدلا من أن تكون أول رحلة بشرية إلى الكوكب الأحمر، يصبح من الواضح أن الرسوم المتحركة تصور رؤية لسنوات عديدة في المستقبل حيث تأتي مركبات Starship المتعددة وتذهب عبر العديد من منصات الهبوط.

وتظهر أيضا مستوطنة بشرية تم بناؤها داخل قبة عملاقة على سطح المريخ حيث تنتهي الرسوم المتحركة برواد الفضاء الذين يهبطون على سطح المريخ ويستعدون لإنزال مركبة موسك التي غيرت البشرية.

ولا توجد سفينة فضاء قادرة حاليا على إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر - لكن كل ذلك يمكن أن يتغير مع تطور المركبات الفضائية.

ويعد إنشائها جزءا من رؤية موسك الكبرى لجعلنا "نوعا متعدد الكواكب''، بدايةً عن طريق إنشاء مستعمرة بشرية على المريخ وحتى الوصول إلى نقطة بناء المدن هناك.

وقد يبدو هذا طموحا، لكن الهدف الطويل المدى لشركة Starship هو أن تنقل الأشخاص إلى وجهات في "النظام الشمسي الأكبر''، بما في ذلك عمالقة الغاز مثل كوكب المشتري أو أحد أقماره التي يُحتمل أن تكون صالحة للحياة.

وستكون Starship قادرة على حمل ما يصل إلى 100 شخص إلى الكوكب الأحمر في رحلة أبعد بمقدار 250 مرة عن القمر وستستغرق حوالي تسعة أشهر في كل اتجاه.

وظل موسك و"سبيس إكس" صامدين بشأن الكثير من التفاصيل المتعلقة بـ Starship، بما في ذلك الصور المبينة كيف ستبدو عليه في الداخل، لكن هذا الرجل البالغ من العمر 51 عاما قال سابقا إنه يتطلع إلى تثبيت حوالي 40 كابينة في منطقة الحمولة القريبة من مقدمة المرحلة العليا.

وأضاف موسك: "من الممكن أن يكون لديك خمسة أو ستة أشخاص في كل مقصورة، إذا كنت تريد حقا حشد الناس. لكنني أعتقد أننا نتوقع في الغالب أن نرى شخصين أو ثلاثة في كل مقصورة، وبالتالي حوالي 100 شخص في كل رحلة إلى المريخ".

المصدر: ديلي ميل