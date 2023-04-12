روسيا تعزز قدراتها في مجال إنتاج صواريخ "أنغارا" المعدّلة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على إنتاج معدات جديدة لصناعة صواريخ "أنغارا" الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "شركة Technologiya التابعة لمؤسستنا جاهزة لزيادة إنتاج المعدات اللازمة لصناعة صواريخ أنغارا الفضائية بمختلف نماذجها. الشركة لديها كل ما هو ضروري لتغطية احتياجات صناعة الفضاء في روسيا، واحتياجات صناعة النماذج الجديدة من صواريخ أنغارا".

وأضاف البيان "الشركة تعمل على تطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين خصائص المواد والمركّبات التي تدخل في صناعة الفضاء وصناعة المركبات الفضائية الجديدة، والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لم تؤثر على إنتاج صواريخ الفضاء لدينا، فنحن ننتج الصواريخ من مواد ومعدات مطورة محليا".

وتمتلك شركة Technologia التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية خبرة كبيرة في مجال صناعات الفضاء، فمنذ تسعينيات القرن الماضي كانت قد بدأت بتطوير وتحسين المعدات اللازمة لصواريخ Proton-M الفضائية.

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أما بالنسبة لصواريخ "أنغارا" الفضائية فتمتلك روسيا عدة أنواع منها اليوم، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسِتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: فيستي