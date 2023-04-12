روسيا تحتفل بيوم الفضاء الدولي وتتهيأ لتحقيق مشاريع فضائية واعدة

تحتفل روسيا بيوم الفضاء الدولي في 12 أبريل الذي يصادف أول رحلة فضائية في العالم قام بها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين.

وتتهيأ لإطلاق مسبار "لونا – 25" القمري والمحطة الفضائية الروسية القومية والاستمرار في دراسة الفضاء السحيق بواسطة محطات أوتوماتيكية وتلسكوبات فضائية.

وقد هنأ اليوم رواد الفضاء الروس الثلاثة كل المواطنين الروس بيوم الفضاء الدولي من متن المحطة الفضائية الدولي.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، إنه يعتزم في هذا اليوم عقد لقاء مع وزراء الحكومة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا لإقناع القيادة الروسية بضرورة إنشاء المحطة الفضائية الروسية.

وقد أفادت وسائل الإعلام بأن شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية تخطط لإنجاز التصميم الأولي للمحطة الفضائية الروسية نهاية عام 2023 لتطلق أول وحدة للمحطة إلى مدار الأرض بحلول عام 2028. ويتوقع أن يزورها في العام نفسه أول طاقم للمحطة الفضائية الجديدة، ثم ستلتحم مع المحطة وحدات فضائية أخرى ستضمن تشغيلها الناجح.

وستنشر المحطة الروسية في مدار الأرض تحت زاوية الميل 97 درجة وليس بزاوية 57 درجة، كما هو حال في المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي سيسمح بالرصد الأفضل لكل الأراضي الروسية.

ويتوقع أن تبدأ اختبارات مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة الواعدة مع تشغيل المحطة الفضائية الروسية.

وستطلق في يوليو المقبل إلى القمر محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية لتهبط على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي وتعمل على دراسة الجليد المتوزع في جوفه، وستعقبها عامي 2026 – 2027 محطتا "لونا – 26" و"لونا – 27" الأوتوماتيكيتان، ثم سيتم إطلاق مسبار "لو- 28" القمري الذي سينقل إلى الأرض عينات من الصخور القمرية.

أما عام 2029 فسيشهد إطلاق محطة "فينيرا- دي" الأوتوماتيكية الروسية إلى كوكب الزهرة.

ويستمر مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي في دراسة الفضاء السحيق، وذلك بواسطة مرصد ART-XC الفضائي الروسي الصنع العامل بالموجات السينية. وقام المختبر بتحقيق 4 عمليات لمسح السماء بأكملها. وتخطط روسيا عام 2028 لإطلاق مختبر فضائي آخر يعمل بالموجات فوق البنفسجية. وقد أطلق عليه الخبراء "هابل" الروسي.

وبمناسبة يوم الفضاء شهدت دار السينما "كارو" في موسكو مراسم العرض الأول لفيلم "التحدي" السينمائي الفضائي الذي تم تصوير بعض مشاهده على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي