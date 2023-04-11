تأجيل إطلاق أول قمر تركي لمراقبة الأرض

أعلن المجلس التركي للأبحاث العلمية والتقنية عن تأجيل عملية إطلاق أول قمر تركي لمراقبة الأرض.

وجاء في منشور صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء: " تم تأجيل عملية إطلاق القمر الصناعي IMECE بعد إعلان شركة سبيس إكس أن عملية الإطلاق لن تكون ممكنة اليوم.. تقرر تأجيل عملية الإطلاق ليوم واحد حاليا، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق لاحقا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار في وقت سابق إلى "أن أول قمر ستطلقه بلاده لمراقبة الأرض من المفترض أن يرسل إلى الفضاء في 11 أبريل الجاري".

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وIMECE هو قمر صناعي لمراقبة الأرض تم تطويره من قبل معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء التركي، ومن المفترض أن يرسل إلى مدار يبعد 680 كلم عن سطح الأرض.

ومن المفترض أيضاً أن يكون القمر قادرا على استقبال ونقل صور عالية الدقة لكوكبنا، وأن يستخدم للأغراض الدفاعية وجمع المعلومات حول الكوارث الطبيعية، ومراقبة المناخ ومراقبة المساحات المزروعة على الأرض.

المصدر: فيستي