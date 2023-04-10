تركيا تطلق قمرها الصناعي العاشر

ستطلق تركيا يوم 11 أبريل الجاري قمرها الصناعي العاشر، وهو أول قمر صناعي يُخصص لرصد سطح الأرض .

أعلن ذلك الأحد 9 أبريل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وقال: "قمرنا الصناعي IMECE المصنّع محليا والذي بمقدوره تصوير الأرض بدقة فائقة سيطلق إلى مداره في 11 أبريل، وإننا لا نزال نسير في طريق السباق الفضائي العالمي، وذلك بفضل مواردنا البشرية وإمكاناتنا وتكنولوجياتنا".

وستتضمن مجموعة الأقمار الصناعية التركية بذلك 10 أقمار صناعية.

يذكر أن القمر الصناعي IMECE سيُخصّص لرصد سطح الأرض. وقد تم تصميمه في معهد Tubitak-Uzay للتكنولوجيات الفضائية والبحوث العلمية. وسيتم إطلاقه إلى ارتفاع 680 كلم إلى مدار مزامن لدوران الشمس.

وسيكون بمقدوره إرسال صور فوتوغرافية بدقة لا تقل عن متر واحد. وبين مهام القمر الصناعي الجديد جمع معلومات عن القطاعين الدفاعي والزراعي ومكافحة الكوارث الطبيعية ومراقبة العمليات المناخية.

وسيكون القمر الصناعي جاهزا للعمل بعد 48 ساعة من وصوله إلى المدار.

المصدر: تاس