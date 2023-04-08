الكشف عن سطح الشمس الناري في تركيبة مذهلة من 90 ألف صورة

تعاون المصوران الفلكيان أندرو مكارثي وجيسون غينزل لإنشاء صورة مذهلة للسطح الناري للشمس.

وقام الثنائي بتجميع ما يقارب 90 ألف صورة للشمس لتكوين الصورة التي يطلقان عليها اسم "Fusion of Helios"، والتي تعرض لهالة الشمسية غير المرئية عادة، وهي الطبقة الخارجية التي تميل إلى الاختفاء بسبب وهج الشمس القوي.

وقال مكارثي لموقع "لايف ساينس": "أردنا دفع التصوير الفلكي إلى أبعد ما يمكن من حيث العلم والفن فيه من خلال إنشاء صورة فائقة الدقة لنجمنا بطريقة تخالف القواعد التقليدية للتصوير الفلكي. أردنا إنشاء فسيفساء كاملة للشمس".

وكان أحد التحديات هو الحصول على صور لكل من الهالة، والجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، والكروموسفير، وهو طبقة رقيقة من البلازما تقع بين الهالة والسطح المرئي للشمس (الفوتوسفير). ولا يمكن رؤية هذه الأجزاء من الشمس إلا في ظل ظروف معينة.

A huge THANK YOU for the response to my 140 megapixel collaboration with @TheVastReaches. These images are really a labor of love, but the support from all of you is really validating and encouraging, and will lead to more ambitious projects like this in the future. pic.twitter.com/nABA9CmWx5 — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 29, 2023

In case you missed it, here's my timelapse of the tall structure on the top: https://t.co/tCC8du00iy — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 22, 2023

وأوضح مكارثي: "نحن نستخدم طبقات متعددة من الغلاف الجوي للشمس لا يمكن عادة تصويرها في نفس الوقت. والسبب هو السطوع النسبي للشمس. الهالة تكون مرئية حقا فقط إذا تم حجب الشمس تماما، كما يحدث أثناء الكسوف".

وبمساعدة برامج الكمبيوتر، قام المصوران "بربط الصور معا مثل اللحاف" لعمل الصورة النهائية، وفقا لمنشور مكارثي على موقع "إنستغرام" للإعلان عن الصورة النهائية.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 18, 2023

وتضم الفسيفساء آلاف "الأشواك"، وهي نفاثات بلازما ناعمة المظهر، بالإضافة إلى إعصار ضخم من البلازما يبلغ ارتفاعه نحو 14 أرضا، وفقا لمكارثي.

ولعمل الصورة، استخدم مكارثي وغينزل صورهما الخاصة، بما في ذلك واحدة التقطتها غينزل خلال كسوف الشمس الكلي لعام 2017، بالإضافة إلى بيانات من مرصد الشمس والغلاف الشمسي ( Solar and Heliospheric Observatory)، وهي مركبة فضائية أطلقتها ناسا في عام 1995 بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: لايف ساينس