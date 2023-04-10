مركبة "سبيس إكس" المريخية قد تنطلق في أول رحلة مدارية لها قريبا

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن الموعد الذي قد تطلق فيه مركبة Starship الفضائية في أول رحلة مدارية.

وجاء في منشور على موقع الشركة "من المحتمل أن تنفذ أول رحلة مدارية لمركبة Starship في 17 أبريل الجاري، خطة الإطلاق التي وافقت عليها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية".

وتبعا للمنشور فإن " المركبة من المفترض أن تطلق إلى مدارات الأرض من منصة الإطلاق الفضائي بوكا تشيكا في تكساس.

وقالت "سبيس إكس" في صفحتها على تويتر: "يعمل فريق Starship على تحضير بروفة الإطلاق التي ستتم الأسبوع المقبل، والتي سيجرى بعدها أول اختبار طيران في رحلة مدارية للمركبة".

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للمركبة عام 2018.

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ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: فيستي