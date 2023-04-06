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روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا طوّره الخبراء في جامعاتها

الفضاء

روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا طوّره الخبراء في جامعاتها
Sputnik kiril kalinniKov
نموذج لقمر صناعي روسي
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن روسيا ستطلق في النصف الأول من العام الجاري قمرا صناعيا صغيرا طوره خبراء من إحدى الجامعات الوطنية.

وحول الموضوع قال نائب رئيس "مختبر المركبات الفضائية الصغيرة" العلمي في روسيا، دميتري زوييف :"قمر ReshuCube-2 الصناعي الصغير الذي طوره العلماء في جامعة ريشيتنيوف في سيبريا من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في النصف الأول من العام الجاري".

وأضاف "بدأت الجامعة تحضيراتها لعملية إطلاق القمر، ومن المفترض أن يطلق القمر من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية نهاية يونيو القادم، والآن تقوم الجامعة بتنفيذ المرحلة النهائية من العمل على إعداد القمر الصناعي مع متخصصين من مختبر أبحاث كالوغا للمعدات الفضائية".

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وأشار زوييف إلى "أن قمر ReshUCube-2 سيستخدم لاختبار تقنيات جديدة تؤمن تواصل الأقمار الصناعية فيما بينها وتواصل الأقمار مع المحطات الأرضية، وأن الهدف من هذه التقنيات هو تأمين خدمات اتصالات جديدة، وإيجاد طرق لتكون المحطات الأرضية قادرة على الوصول إلى قمر صناعي لا تراه من خلال قمر صناعي آخر".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء الروس طوروا تقنيات وهوائيات جديدة لاختبارها في قمر ReshUCube-2 الجديد، إذ يخطط لاستعمال هذه التقنيات مستقبلا في الأقمار الروسية التي ستؤمن شبكات الإنترنت للأرض.

المصدر: فيستي

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