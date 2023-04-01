روسيا تستحدث منصة تعليمية تعتمد الواقع الافتراضي لدراسة محركات الطائرات وصواريخ الفضاء

أعلنت جامعة سمارا الحكومية الروسية أنها استحدثت أول منصة تعليمية رقمية في البلاد تعتمد تقنيات الواقع الافتراضي لدراسة محركات الطائرات وصواريخ الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة: "المختصون في المركز الهندسي التابع لجامعتنا طوروا أول منصة رقمية تعليمية في روسيا تعتمد تقنيات الواقع الافتراضي لدراسة محركات الطائرات وصواريخ الفضاء، وتساعد منظومة المنصة على فهم كيفية عمل المحركات بصريًا ويتم ترتيبها بناءً على نماذجها الثلاثية الأبعاد الدقيقة الموضوعة في الواقع الافتراضي، ويمكن استخدام هذه المنصة لتدريب الطلاب الذين يدرسون هذه الاختصاصات، وكذلك لتحسين مهارات موظفي شركات بناء محركات الطيران ومحركات الفضاء".

وحول الموضوع قال مدير المركز الهندسي في الجامعة، إيفات زوبريلين: " استنادًا إلى برنامجنا الأساسي ، يمكن تفكيك نماذج المحركات الثلاثية الأبعاد وتجميعها افتراضيا، ويمكن تشغيل المحركات الافتراضية ومراقبة سير العمل بداخلها ، وتحديد المشكلات المحتملة وحتى استبدال بعض الأجزاء فيها".

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وأضاف: "تتيح منصة الواقع الافتراضي الجديدة دراسة تصميم التوربينات الغازية والصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، والمحركات المكبسية. وسيتم توسيع أمكانيات المنصة مستقبلا، وللاستفادة منها يتم استخدام نظارات الواقع الافتراضي وأجهزة التفاعل مع النماذج الثلاثية الأبعاد".

المصدر: فيستي