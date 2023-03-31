هكذا تبدو ظاهرة الشفق القطبي من السماء! (فيديو)

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّقه رواد المحطة الفضائية الدولية، يظهِر كيف تبدو ظاهرة الشفق القطبي على الأرض.

ويظهر المقطع الألوان الرائعة وتداخلات الأمواج الضوئية في الغلاف الجوي للأرض فوق بعض المناطق القطبية، والانعكاسات الجميلة لهذه الأضواء في الفضاء.

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والشفق لقطبي هو ظاهرة طبيعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الأوقات المظلمة في المناطق القطبية، وتنجم عن العواصف المغناطيسية التي تولدها الشمس، إذ تحمل الرياح الشمسية جزيئات مشحونة إلى غلاف الكرة الأرضية، لتظهر آثارها على شكل أمواج مضيئة جميلة في السماء.

المصدر: mksspace/Telegram