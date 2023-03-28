مركبة "سويوز" الروسية المتضررة تعود إلى الأرض بنجاح (فيديو)

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن وصول مركبة Soyuz MS-22 إلى الأرض، بعد انفصالها اليوم عن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "انفصلت مركبة Soyuz MS-22 الروسية عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء تمام الساعة 12:57 بتوقيت موسكو، وعادت لتهبط على الأرض بدون طاقم إلى الجنوب الشرقي من مدينة جيزكازجان في صحراء كازاخستان".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة حملت من المحطة إلى الأرض 218 كلغ من البضائع التي تتضمن نتائج التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة، وبطارية تستخدم في بدلات الفضاء، والعديد من الأدوات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المركبة كانت قد أطلقت نحو المحطة في رحلة مأهولة في سبتمبر العام الماضي، لكنها تعرضت لأذى بسبب عامل خارجي، فتقرر إعادتها إلى الأرض بدون رواد.

المصدر: وكالات روسية