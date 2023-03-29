الإعلان عن موعد عودة الرواد الذين مددت مهمتهم على متن المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "رو كوسموس" عن الموعد الذي سيعود فيه الرواد الذين تم تمديد مهتهم على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "رواد الفضاء، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وفرانك روبيو، الذين تم تمديد فترة إقامتهم على متن المحطة الفضائية الدولية بسبب مشكلة مركبة Soyuz MS-22 سيعودون إلى الأرض في 27 سبتمبر المقبل".

وأضاف البيان "الرواد سيعودون إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-23، وقبل عودتهم، في 15 سبتمبر القادم، من المفترض أن تصل مركبة Soyuz MS-24 إلى المحطة، حاملة على متنها الروسيين: أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، ورائد الفضاء من ناسا، لورال أوهارا".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 التابعة لها والملتحمة بالمحطة قد تعرضت للأذى بسبب عامل خارجي، لذا تم إرسال مركبة Soyuz MS-23 لتحل محلها وتعيد الرواد، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين وفرانك روبيو إلى الأرض على متنها.

المصدر: تاس