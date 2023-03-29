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الإعلان عن موعد عودة الرواد الذين مددت مهمتهم على متن المحطة الفضائية

الفضاء

الإعلان عن موعد عودة الرواد الذين مددت مهمتهم على متن المحطة الفضائية
Legion-Media
صورة تعبيرية- المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت مؤسسة "رو كوسموس" عن الموعد الذي سيعود فيه الرواد الذين تم تمديد مهتهم على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "رواد الفضاء، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وفرانك روبيو، الذين تم تمديد فترة إقامتهم على متن المحطة الفضائية الدولية بسبب مشكلة مركبة   Soyuz MS-22 سيعودون إلى الأرض في 27 سبتمبر المقبل".

وأضاف البيان "الرواد سيعودون إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-23، وقبل عودتهم، في 15 سبتمبر القادم، من المفترض أن تصل مركبة  Soyuz MS-24  إلى المحطة، حاملة على متنها الروسيين: أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، ورائد الفضاء من ناسا، لورال أوهارا".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-22 التابعة لها والملتحمة بالمحطة قد تعرضت للأذى بسبب عامل خارجي، لذا تم إرسال مركبة Soyuz MS-23 لتحل محلها وتعيد الرواد، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين وفرانك روبيو إلى الأرض على متنها.

المصدر: تاس

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