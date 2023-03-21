هكذا بدت الأرض من الفضاء في يوم الاعتدال الربيعي (فيديو)

نشرت وكالة "روس كوسموس" الروسية مقطع فيديو مميز صوره رائد الفضاء، دميتري بيتيلين، يظهر كوكبنا من المحطة الفضائية الدولية في يوم الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وكان مصدر في مركز القبة السماوية الفلكي الروسي قد أشار إلى أن الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي سيبدأ يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، وفي هذا اليوم سيكون طول النهار مساويا لطول الليل تماما، وبعدها سيبدأ طول النهار بالزيادة تدريجيا ويقصر الليل.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشمس تعبر خط الاستواء السماوي مرتين في السنة، وعندما تنتقل إلى النصف الجنوبي للقبة السماوية في شهر سبتمبر يحدث الاعتدال الخريفي، أي يبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي الخريف الفلكي.

المصدر: تاس