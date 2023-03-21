رائدة الفضاء الروسية كيكينا تعود يوم 22 مارس إلى الوطن بعد إعادة التأهيل في الولايات المتحدة

ستعود المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس، آنا كيكينا، الأربعاء 22 مارس إلى الوطن من الولايات المتحدة

حيث أخضعت لمرحلة أولية من عملية إعادة التأهيل بعد قيامها برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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صرح بذلك ناطق باسم مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء. وقال إن آنا كيكينا يتوقع أن تصل روسيا صباح يوم 22 مارس.

وأوضح الناطق أن الأطباء الروس سيُجرون فحصا طبيا معمقا لرائدة الفضاء وسيأخذون العينات اللازمة لتقييم حالة كيكينا الصحية، ثم سيحددون تكتيك عملية إعادة التأهيل اللاحقة وضرورة إقامتها في مدينة النجوم (مركز "غاغارين").

يذكر أن آنا كيكينا كانت الأولى من بين رواد الفضاء الروس التي حقّقت رحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية حيث وصلت في أكتوبر الماضي مع رائدي الفضاء الأمريكييْن نيكول مان وجوش كسادا والرائد الياباني كويتي فاكاتا إلى المحطة الفضائية الدولية. وانتهت بعثتها الفضائية في 12 مارس الجاري حين هبطت على سطح المحيط الأطلسي بالقرب من فلوريدا الأمريكية.

وأُخضعت، آنا كيكينا لمرحلة أولية من عملية إعادة التأهيل بعد التحليق الفضائي الطويل الأمد في مركز "جونسون" التابع لـ"ناسا" في هيوستون الأمريكية.

المصدر: تاس