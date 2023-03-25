مستخدمو محركات RD-180 الروسية يعانون من نقص في الصواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

أعلن تيم ايليس المدير التنفيذي لشركة Relativity، أن انسحاب روسيا من السوق العالمية لإطلاق الصواريخ خلق نقصا في إطلاق الصواريخ.





وتشير SpaceNews استنادا إلى مدراء شركات الفضاء الأمريكية، إلى أن السوق العالمية تفتقر إلى الصواريخ اللازمة لإطلاق الأقمار الصناعية، وأن المقصود هنا بصورة خاصة، وفقا لتيم ايليس، أعوام 2024-2027، حيث يجري التخطيط لإطلاق مجموعة Amazon Kuiper.

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ومن جانبه يتفق توري برونو المدير التنفيذي لشركة United Launch Alliance ((ULA التي تستخدم محركات RD-180 الروسية مع هذا الرأي ويتهم روسيا بافتعال نقص في هذه المحركات بعد انسحابها من خدمات السوق العالمية للإطلاق.

ويقول: "حاليا ولأول مرة من 30 عاما نعاني من نقص عالمي في القدرة على إطلاق الصواريخ".

ووفقا لتقديراته بدأت هذه المشكلة وسوف تستمر حوالي عشرة أعوام. ولكن الاعتماد على صواريخ Vulcan Centaur التي تعمل الشركة على تصميمها وإنتاجها سيسمح بإطلاق صاروخ كل أسبوعين.

وتعليقا على هذه الآراء أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية التي تنتج صواريخ النقل فالكون-9 أنها مستعدة لمضاعفة عمليات الإطلاق المقررة من 100 إلى 200 إطلاق في السنة.

ويذكر أن من المقرر إطلاق أول صاروخ من نوع Vulcan Centaur في شهر مايو المقبل من مطار فضائي في ولاية فلوريدا. ومن المقرر أن يحل هذا النوع من الصواريخ محل صواريخ Atlas 5.

تجدر الإشارة، إلى أن برونو صرح في أغسطس عام 2021 لـ The Verge، أن الشركة قررت التوقف عن بيع صواريخ النقل Atlas 5 وكذلك شراء محركات RD-180 الروسية التي تستخدمها في المرحلة الأولى للصاروخ.

المصدر: لينتا. رو