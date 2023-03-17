مركبة الشحن Dragon تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cargo Dragon التي أطلقت الثلاثاء الماضي وصلت بنجاح إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها".

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon التابعة لشركة SpaceX الأمريكية، والتي أطلقت في إطار المهمة التجارية السابعة والعشرين لتسليم البضائع إلى المدار، وصلت بنجاح إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها".

وأضاف البيان: "المركبة أطلقت يوم الثلاثاء الماضي من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، ووالتحمت بالمحطة يوم الخميس 16 مارس الجاري، تمام الساعة 07:31 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:31 بتوقيت موسكو).. وأشرف على عملية الالتحام رائد الفضاء الأمريكي، وودي هوبورغ الذي كان متواجدا على متن المحطة".

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وبالإضافة إلى مركبات Cargo Dragon تستخدم الولايات المتحدة أيضا مركبات Cygnus التي تنتجها شركة Northrop Grumman لإيصال البضائع والمؤن إلى المحطة الفضائية الدولية، لكن الأخيرة غير قابلة لإعادة الاستخدام، لذا فبعد إيصالها للبضائع تعود من المحطة نحو الأرض محملة ببعض الأشياء غير الضرورية من هناك، لتحترق مع حمولتها في الغلاف الجوي لكوكبنا.

المصدر: تاس