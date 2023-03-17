شركة "وان ويب" تعلن عن فشلها في استعادة 36 قمرا صناعيا

تخلت شركة "وان ويب" البريطانية عن محاولتها استعادة أقمارها الصناعية بقيمة نحو 60 مليون دولار من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

أعلنت ذلك وكالة "رويترز" نقلا عن المدير التنفيذي للشركة، نيل ماسترسون.

وقال ماسترسون:" لا أفكّر في ذلك، إذ إننا انتقلنا إلى أداء مهام أخرى، وربما كانت لاستعادتها أهمية، لكني أعرف أنني لن أحصل عليها في المستقبل القريب". وأضاف أن مصير الأقمار الصناعية يمكن أن يقرر مستقبلا نتيجة محادثات بين الحكومتين.

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ووصف المدير التنفيذي احتمال اطلاع روسيا على التكنولوجيات الخاصة التي تستخدمها الشركة في أقمارها الصناعية بأنها مشكلة غير مهمة.

يذكر أن، نيل ماسترسون وبعض كبار إداريي الشركات الغربية تم إدراجهم على قائمة العقوبات الروسية ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية على رجال الأعمال الروس.

أما أجهزة ومعدات شركة "وان ويب" فبقيت في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي بعد أن أعلنت الشركة في مارس عام 2022 تعليق تعاونها مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، ورفضت الشركة البريطانية تقديم ضمانات قانونية بعدم استخدام أقمارها الصناعية التي تطلقها الصواريخ الروسية لأغراض عسكرية.

وقدمت شركة "وان ويب" في سبتمبر الماضي تقريرا عن خسائرها المالية بقيمة 230 مليون دولار نتيجة إلغاء إطلاق الأقمار الصناعية المخطط لها من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي واستحالة عودتها إلى بريطانيا.

المصدر: تاس