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مركبة الشحن "دراغون" الأمريكية تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة الشحن
Roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة سبيس إكس عن إطلاق مركبة الشحن "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها مواد غذائية ومعدات وأجهزة ومواد لإجراء تجارب علمية.

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وتشير الشركة إلى أن صاروخ النقل فالكون-9 أطلق وعلى متنه مركبة الشحن من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء في الساعة 20.30 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (3.30 يوم الأربعاء بتوقيت موسكو)، ومن المتوقع التحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية يوم 16 مارس في الساعة 7.52 (14.52 بتوقيت موسكو).

وتحمل المركبة حمولة وزنها أكثر من 2.8 طن بما فيها مواد غذائية ومعدات وأجهزة ومواد لإجراء تجارب علمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحمولات المتجهة إلى القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية تنقلها مركبات "Cargo Dragon" التي تنتجها شركة سبيس إكس، وكذلك مركبات "Cygnus" التي تنتجها شركة Northrop Grumman، وفي أثناء عودتها إلى الأرض تحترق مع القمامة التي تحملها عند دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: تاس

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