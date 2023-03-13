كوكبان مشابهان للمشتري ونبتون يدوران حول "توأم" شمسنا

أبلغ علماء الفلك عن اكتشاف اثنين من الكواكب الخارجية الجديدة التي تدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد 175 سنة ضوئية.

وتم تصنيف العوالم الغريبة المكتشفة حديثا، والمعروفة باسم HIP 104045 b وHIP 104045 c، على أنها نظير لكوكب المشتري وكوكب نبتون الفائق، على التوالي.

وتم تفصيل الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في 2 مارس على موقع arXiv قبل الطباعة.

وتعتمد طريقة السرعة الشعاعية (RV) لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية على اكتشاف الاختلافات في سرعة النجم المركزي، بسبب الاتجاه المتغير لسحب الجاذبية من كوكب خارج المجموعة الشمسية غير مرئي أثناء دورانه حول النجم.

وبفضل هذه التقنية، تم اكتشاف أكثر من 600 كوكب خارجي حتى الآن.

وأبلغ فريق من علماء الفلك من المؤسسات العلمية في البرازيل والولايات المتحدة وإيطاليا، بقيادة تياجو فيريرا من جامعة ساو باولو في البرازيل، عن اكتشاف اثنين من الكواكب الخارجية الجديدة باستخدام طريقة السرعة الشعاعية هذه.

وقد لاحظوا أن الكوكبين الخارجيين يدوران حول نجم من النوع الشمسي يسمى HIP 104045 يبعد 175 سنة ضوئية فقط عن الأرض.

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وتمكنوا من رصد النجم باستخدام جهاز البحث عن الكوكب ذي السرعة الشعاعية عالي الدقة HARPS، المتصل بتلسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في لا سيلا، تشيلي.

وأدت الملاحظات، التي أجريت كجزء من برنامج Solar Twin Planet Search (STPS)، إلى اكتشاف العالمين الهائلين خارج المجموعة الشمسية.

وكتب الفريق: "في هذه الورقة، نقدم اكتشاف اثنين من الكواكب في نظام HIP 104045: الأول هو HIP 104045 c، وهو نبتون فائق يقع بالقرب من النجم، والثاني HIP 104045 b، وهو كوكب المشتري التناظري الذي يدور حول النجم الشبيه بالشمس الذي تمت ملاحظته باستخدام مطياف ESO / HARPS لبرنامج STPS، بالإضافة إلى حملات إضافية، تشكل ما يقارب 13 عاما من الملاحظات".

ويبلغ الحد الأدنى لكتلة HIP 104045 b نحو هو 0.5 كتلة كوكب المشتري (159 كتلة أرضية) ويدور حول النجم المضيف كل 2315 يوما، على مسافة نحو 3.46 وحدة فلكية منه.

وعندما يتعلق الأمر بـ HIP 104045 c، فإن كتلته لا تقل عن 0.136 من كتلة المشتري (43.2 كتلة أرضية) وتبلغ مدته المدارية 316 يوما، ما يجعله أقرب إلى نجمه الأم على بعد نحو 0.92 وحدة فلكية.

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وأوضح العلماء أن HIP 104045 هو نجم النسق الأساسي (خط احصائي للنجوم يشكل نحو 80 % من مختلف النجوم في الكون)، وهو قزم لامع نسبيا غير محمر لأنه لم يستهلك كل الهيدروجين في قلبه. وهو أيضا من النوع الطيفي G5V بحجم وكتلة أكبر بنسبة قليلة من شمسنا. وتبلغ درجة حرارته الفعالة 5826 كلفن (5552.850 درجة مئوية)، وهو قديم قدم شمسنا، ويقدر عمره بـ 4.5 مليار سنة (بينما يقدر عمر الشمس 4.57 مليار سنة).

وقد لاحظ علماء الفلك أن HIP 104045 يبرز تشابها كبيرا مع الشمس من حيث نمط ووفرة المواد الكيميائية، التي تحتوي على كمية أقل من العناصر المقاومة للحرارة / المتطايرة عند مقارنتها بالتوائم الشمسية.

ويفترض العلماء أنه استنادا إلى التركيب الحراري لـHIP 104045 (والذي يقع بين تلك الخاصة بالشمس المقاومة للحرارة ومعظم التوائم الشمسية الغنية بالحرارة) يعني أنه ربما يكون ابتلع بعض مواد الكواكب الصخرية.

المصدر: phys.org