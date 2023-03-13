"فراشة" مذهلة من البلازما تندلع من الجانب البعيد للشمس

رصد علماء الفلك طردا هائلا من البلازما الشمسية التي انطلقت من نجمنا مثل فراشة ضخمة فتحت جناحيها المتكونين من المادة على جانبي الشمس.

وانطلقت "الفراشة" الجميلة والشبحية من الشمس، لتكشف عن أجنحة أثيرية على جانبي النجم تتوسع بعيدا عن الشمس باتجاه عطارد.

The explosion also produced a coronal mass ejection (CME), shown here in a video from the Solar and Heliospheric ObservatorySOHO): pic.twitter.com/TG2hQJBqVE — JimeV Augmented Mouse (@Jelwoodv) March 4, 2023

واكتشف علماء الفلك التوهج الشمسي غير المعتاد، المعروف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، الذي انفجر من الجانب البعيد من الشمس يوم الجمعة 10 مارس، وفقا لموقع spaceweather.com.

وتنشأ الانبعاثات الكتلية الإكليلية من البقع الشمسية، وهي مناطق على سطح الشمس حيث تشكل الحقول المغناطيسية القوية، الناتجة عن تدفق الشحنات الكهربائية.

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ويمكن أن يؤدي إطلاق الطاقة الناتج إلى إخراج أعمدة ضخمة من المواد الشمسية من سطح الشمس إلى النظام الشمسي.

وبمجرد إطلاقها، تسافر الانبعاثات الكتلية الإكليلية ملايين الأميال في الساعة، لتكتسح الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية لتشكيل واجهة موجة عملاقة مجمعة.

ووفقا لتحديث من موقع spaceweather.com، فإن معظم الانبعاثات الكتلية الإكليلية "تبدو مثل حلقة دخان أو هالة. وكان هذا مختلفا. لن نعرف أبدا نوع الانفجار الذي أدى إلى ظهوره على شكل فراشة، لأن موقع الانفجار كان على الجانب البعيد من الشمس. الشمس نفسها حجبت رؤيتنا".

وبحسب وكالة ناسا، من غير المتوقع أن يضرب تجشؤ الشمس هذا الأرض، ولكن من المتوقع أن يتحول إلى عطارد. وبمجرد وصوله إلى أقرب كوكب من الشمس، يمكن أن يصطدم الانبعاث الكتلي الإكليلي بعنف مع المجال المغناطيسي الضعيف لعطارد، ما يؤدي إلى تمزيق

بعض سطح الكوكب وإلقائه على ذيله الشبيه بالمذنب. وسيتم تعليق أجزاء أخرى من هذه المادة المجففة والمرتفعة لفترة وجيزة فوق عطارد، ما يمنح الكوكب الصغير غلافا جويا مؤقتا.

وعلى الرغم من أن المجال المغناطيسي الأقوى لكوكبنا يمكن أن يمتص وابلا عالي السرعة من الحطام الشمسي، إلا أن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي يضرب الأرض يمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية أرضية مثيرة للإعجاب.

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وخلال هذه العواصف، يتم ضغط المجال المغناطيسي للأرض قليلا بواسطة موجات من الجسيمات العالية الطاقة.

وتتدفق هذه الجسيمات أسفل خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من القطبين وتثير الجزيئات في الغلاف الجوي، وتطلق طاقة على شكل ضوء لتكوين شفق ملون يُعرف باسم الأضواء الشمالية.

ويمكن للعواصف الجيومغناطيسية الشديدة أن تعطل المجال المغناطيسي لكوكبنا بقوة تكفي لإرسال الأقمار الصناعية إلى الأرض، وقد حذر العلماء من أن العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة يمكن أن تعطل الإنترنت.

ويتوقع العلماء أن يرتفع نشاط الشمس بثبات خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى الحد الأقصى الإجمالي في عام 2025 قبل أن يبدأ يتناقص مرة أخرى.

المصدر: لايف ساينس