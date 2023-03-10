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روسيا تسلم كازاخستان أجهزة فضائية بلا مقابل

الفضاء

روسيا تسلم كازاخستان أجهزة فضائية بلا مقابل
Sputnik
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أفاد موقع adіlet، بأن روسيا قامت بتسليم كازاخستان عدة أجهزة فضائية بدون مقابل.

وجاء في وثيقة صدرت عن حكومة كازاخستان بهذه المناسبة: "تم استلام في عهدة الدولة على أساس مجاني من روسيا الاتحادية، الممتلكات التالية الواردة في ملحق هذا القرار".

وتشمل القائمة: - الجهاز الفضائي F647M "إيكران- م 11"، مع كافة مكوناته وملحقاته.

- كتلة التجميع والحماية 11 F639.M0000-0-01 (الرقم التسلسلي 53781711) ، مع مكوناتها وأدواتها الاحتياطية والتركيبات الأخرى.

منظومات اختبار المواقع 11N6110، نظام 8G012M1، نظام 8G013E1.

وأوعز القرار للمؤسسات والوزارة ذات العلاقة، لجنة ممتلكات الدولة والخصخصة بوزارة المالية ووزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران، "بتنفيذ التدابير اللازمة الناشئة عن الفقرة 1 من هذا القرار بالطريقة المنصوص عليها في التشريع. جمهورية كازاخستان". ودخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في 3 مارس 2023.

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المصدر: سبوتنيك

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