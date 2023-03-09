مركبة كيوريوسيتي ترصد "الأشعة الشفقية" لأول مرة بوضوح شديد على سطح المريخ

أصدرت وكالة ناسا يوم الاثنين صورا لغروب الشمس على كوكب المريخ التقطتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي الشهر الماضي.

ويعد غروب الشمس على الكوكب الأحمر متقلبا بشكل فريد، لكن مركبة كيوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا، تمكنت من الاستحواذ على مشهد لهذه الظاهرة.

وعندما هبطت الشمس فوق الأفق في 2 فبراير، أضاءت أشعة الضوء مجموعة من السحب. وتُعرف هذه الظاهرة باسم "أشعة الشمس" أو "الأشعة الشفقية"، مشتقة من الكلمة اللاتينية twilight التي تعني الشفق.

Well, this is a first... 😍



As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 6, 2023

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُرى فيها أشعة الشمس بوضوح شديد على كوكب المريخ.

والتقطت كيوريوسيتي المشهد خلال أحدث مسح لسحابة الشفق للمركبة الجوالة، والذي يعتمد على ملاحظاتها في عام 2021 للسحب الليلية أو الساطعة ليلا.

وفي حين أن معظم السحب المريخية تحوم على ارتفاع 60 كيلومترا فوق سطح الأرض وتتكون من الجليد المائي، يبدو أنها في أحدث الصور تظهر على ارتفاع أعلى، حيث تكون درجات الحرارة باردة للغاية. ويشير ذلك إلى أن هذه السحب تتكون من جليد ثاني أكسيد الكربون أو الجليد الجاف.

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وكما هو الحال على الأرض، تزود السحب العلماء بمعلومات معقدة ولكنها مهمة لفهم الطقس. وبالنظر إلى متى وأين تتشكل السحب، يمكن للعلماء معرفة المزيد عن تكوين الغلاف الجوي للمريخ ودرجات الحرارة والرياح الموجودة فيه.

وتضمن المسح السحابي لعام 2021 مزيدا من التصوير بواسطة كاميرات الملاحة بالأبيض والأسود من كيوريوسيتي، ما يوفر نظرة مفصلة على بنية السحابة أثناء تحركها.

لكن المسح الأخير الذي بدأ في يناير وسيختتم في منتصف مارس، يعتمد في كثير من الأحيان على كاميرا ماست الملونة للمركبة الجوالة، أو ماستكام ، والتي تساعد العلماء على معرفة كيفية نمو جزيئات السحب بمرور الوقت.

وبالإضافة إلى صورة أشعة الشمس، التقطت كيوريوسيتي مجموعة من السحب الملونة على شكل ريشة في 27 يناير. وعندما تضيءها أشعة الشمس، يمكن لأنواع معينة من السحب أن تخلق عرضا يشبه قوس قزح يسمى التقزح اللوني.

المصدر: phys.org