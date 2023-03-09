Arianespace توسع اعتمادها على صواريخ الفضاء الأوروبية

أعلنت شركة Arianespace أنها تخطط لزيادة عمليات الإطلاق الفضائي بالاعتماد على الصواريخ الفضائية الأوربية.

وفي مقابلة حول الموضوع الرئيس التنفيذي للشركة "تتوقع Arianespace تنفيذ ما يصل إلى 15 عملية إطلاق فضائي سنويا بحلول عام 2025 باستخدام صواريخ Ariane 6 و Vega C الأوروبية الجديدة".

وأضاف "تم تحديد أولوياتنا بوضوح: نريد إطلاق Ariane 6 و Vega C في أقرب وقت ممكن بموثوقية كاملة.. من المهم تحقيق استقرار الإنتاج، بحلول 2025-2026 نخطط لإطلاق أكثر من 10 صواريخ Ariane 6 و4 صواريخ Vega C كل عام، ولذلك لتلبية الطلب المتزايد على عمليات الإطلاق الفضائي".

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى "أن Arianespace تلقت 28 طلبا لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي باستخدام صواريخ Arianespace، منها 18 طلب من شركة Amazon لإرسال أقمارها الصناعية إلى مدارات الأرض، كما تلقت 13 طلبا لعمليات إطلاق ستستخدم فيها صواريخ Vega C".ونوه إلى "أن انتقال شركته للاعتماد على الصواريخ الفضائية الأوروبية بات ضوروريا بعد إلغاء 11 عملية إطلاق فضائي لصواريخ سويوز الروسية من قاعدة كورو الفضائية بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".

إقرأ المزيد

وأعرب مدير الشركة عن أمله بأن تجد الحكومات الأوروبية طرقا لتعويض شركات صناعة الفضاء لمواجهة التضخم المالي الذي تعاني منه العديد من البلدان.

المصدر: فيستي