وكالة الفضاء الأوروبية تعلن موعد استئناف إطلاق صواريخ Vega-C

أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن الوكالة تخطط لاستئناف إطلاق صواريخ Vega-C هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لاستئناف إطلاق صواريخ Vega-C في ديسمبر 2023.. وقد بدأت مجموعة العمل ESA و Arianespace في تنفيذ خارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة للتحقيق في أسباب الحادث الذي وقع لأحد هذه الصواريخ في ديسمبر الماضي، وذلك لضمان عودة صواريخ Vega-C لتنفيذ رحلاتها بشكل موثوق".

ومن جهته قال جوزيف أشباكر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية إن "اللجنة المستقلة قد دعمت التزام وكالة الفضاء الأوروبية بأعلى معايير السلامة واقترحت برنامجا لتدابير من شأنها ضمان العودة الآمنة لصواريخ Vega-C إلى الخدمة".

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وكانت وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Arianespace قد قررتا في وقت سابق إيقاف إطلاق صواريخ Vega-C بعد المشكلة التي حدثت في ديسمبر الماضي عند محاولة إطلاق أحد هذه الصواريخ إلى الفضاء، إذ كان من المفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرين صناعيين هما Pleiades Neo 5 وPleiades Neo 6، المخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، ولكن العملية فشلت بسبب عطل أصاب محركاته بعد إطلاقه بدقيقتين و27 ثانية.

المصدر: تاس