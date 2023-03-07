توقع اقتراب مذنب قد يكون أكثر إشراقا من النجوم في السماء!

كشف باحثون أن المذنب المكتشف حديثا ​​C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)، يقترب من الشمس ومن كوكبنا أكثر فأكثر، ويمكن أن يلمع في سماء الأرض ليلا أكثر من العديد من النجوم.

ولن يكون أوثق اقتراب للمذنب من الشمس، أو من الحضيض الشمسي، حتى 28 سبتمبر 2024، قبل أن يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض بعد بضعة أسابيع، في 13 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن التقديرات تقريبية ومؤقتة للغاية، إلا أن الفلكيين يتوقعون سطوعا بمقدار 0.7 في الحضيض الشمسي للمذنب. ومع الأخذ في الاعتبار الأرقام الأقل على مقياس الحجم، فإنها تمثل أجساما أكثر إشراقا، مع منكب الجوزاء في كوكبة الجبار عند حوالي 0.42، والعقبة - النجم الأكثر لمعانا في كوكبة العقرب - يكون باهتا قليلا عند لمسة تزيد عن 1.

وفي أقرب نقطة له من الأرض، يمكن أن يصل حجم المذنب إلى مستوى أكثر إبهارا بمقدار -0.2، ما يجعله أحد ألمع الأجسام في سماء الليل. أضف إلى ذلك تأثيرات التشتت الأمامي، حيث يعكس الغبار والجليد للمذنب الضوء القادم من الشمس، وقد تصل قوته إلى -5 درجات.

من الجدير أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن سطوع المذنب أكثر انتشارا من سطوع النجوم، حيث نتحدث عن جسم متحرك (يحتمل) الذيل، بدلا من مصدر إضاءة واحد.

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ويجب أن تكون أفضل اللحظات لمشاهدة C/2023 A3 هي في الأيام التي تسبق 13 أكتوبر أو بعدها. وسيظهر في سماء الفجر بالقرب من الأبراج Hydra وCrater.

واكتشف علماء الفلك C/2023 A3 لأول مرة في 9 يناير 2023، من مرصد الجبل الأرجواني في الصين. وكان يُعتقد بعد ذلك أنه فُقد قبل أن يلتقطه الفريق مرة أخرى بتلسكوب Asteroid Terrestrial-Effect Last Alert System (ATLAS) في جنوب إفريقيا، في 22 فبراير 2023.

وإلى جانب سطوعه الملحوظ، يتحرك C/2023 A3 بسرعة خاصة: حوالي 180610 ميلا أو 290664 كيلومترا في الساعة، مع التقريب على طول لفة ممتدة من النظام الشمسي، محسوبا أنه يستغرق حوالي 80660 عاما. وفي الوقت الحالي، يقع في مكان ما بين مداري زحل والمشتري.

ويجب أن يبدأ مراقبو النجوم في الحصول على مشاهد جيدة للمذنب في يونيو 2024، على الرغم من وجود الكثير من التخمينات المتضمنة هنا: يمكن أن تكون هذه الأجرام السماوية غير متوقعة في الطريقة التي تتطور بها مساراتها، ولا يعرف العلماء سوى القليل عن خصائص هذا المذنب.

وفي حين أن الاحتمالات جيدة بأن نرى C/2023 A3 ساطعة في السماء العام المقبل، فلا يوجد الكثير في طريق بيانات المذنبات القابلة للمقارنة التي تستند إليها الحسابات. وعلى هذا النحو، لا يستطيع علماء الفلك أن يقولوا على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الكرة القديمة من الصخور والجليد ستبقى سليمة لفترة كافية لتحديد موعدها مع الشمس.

وعلى الرغم من عدم اليقين هذا، فالاحتمال مثير لعلماء الفلك، وقد نسمع الكثير عن C/2023 A3 خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: ساينس ألرت