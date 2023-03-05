"فقط إذا كان لدينا سنوات للاستعداد".. ناسا تؤكد أن البشرية يمكنها إبعاد الكويكبات القاتلة بالصواريخ!

تؤكد أربع دراسات جديدة أن مهمة DART التابعة لناسا، والتي صدمت صاروخا بكويكب "ديمورفوس"، غيّرت مسار الكويكب ويمكن أن تنقذ الأرض يوما ما، مع إعطاء الوقت الكافي للاستعداد.

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في مقر ناسا، في بيان: "فرحت عندما صدمت DART رأسا بكويكب في أول عرض لتكنولوجيا الدفاع الكوكبي في العالم، وكانت تلك مجرد البداية. تضيف هذه النتائج إلى فهمنا الأساسي للكويكبات وتبني أساسا لكيفية الدفاع عن الأرض من كويكب يحتمل أن يكون خطيرا من خلال تغيير مساره".

وأطلقت وكالة ناسا مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في أواخر نوفمبر 2021، بعد خمس سنوات من التخطيط. وكان الهدف هو اختبار نظرية دفاع كوكبي تسمى تقنية "المصادم الحركي" - وهي في الأساس تغيير مسار الكويكب عن طريق اصطدامه بصاروخ بسرعة عالية.

وفي سبتمبر 2022، اصطدمت مركبة فضاء DART التابعة لناسا بنجاح مع الكويكب ديمورفوس، وهو "قمر صغير" يبلغ عرضه 525 قدما (160 مترا) يدور حول كويكب أكبر يسمى ديديموس، على بعد حوالي 7 ملايين ميل (11 مليون كيلومتر) من الأرض. وذكرت وكالة ناسا في البداية أن قوة الاصطدام غيرت مدار ديمورفوس حول ديديموس بحوالي 33 دقيقة، ما أعاد توجيه مسار صخرة الفضاء الأصغر بنجاح. (لم يشكل أي من الكويكبات خطرا على الأرض على الإطلاق، لكن حجم الكويكبات والمدار المشترك جعلهما أهدافا مثالية للمهمة).

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الآن، تؤكد أربع دراسات جديدة نُشرت في 1 مارس أن المهمة كانت أكثر نجاحا مما توقعه مهندسو ناسا في البداية - وأن تقنية الاصطدام الحركي هي بالفعل طريقة قابلة للتطبيق لحماية الأرض من الكويكبات القاتلة المحتملة في المستقبل.

وتشير أول الدراسات الجديدة إلى التأثير الناجح لـ DART مع الكويكب بالتفصيل، وإعادة إنشاء الجدول الزمني المؤدي إلى التأثير، وموقع وطبيعة التأثير نفسه، وحجم وشكل ديمورفوس. وخلصت الورقة إلى أن التأثير الناجح مع الكويكب والتغيير الناتج في مدار ديمورفوس يُظهر أن "تقنية الاصطدام الحركي هي تقنية قابلة للتطبيق للدفاع المحتمل عن الأرض إذا لزم الأمر".

وتشير الدراسة أيضا إلى أن اعتراض كويكب بحجم ديمورفوس تقريبا ممكن دون مهمة استطلاع مسبقة، طالما كان لدى العلماء عدة سنوات - أو يفضل عدة عقود - للتحضير لنهج الكويكب.

وتستخدم الدراسة الثانية طريقتين مختلفتين للتأكيد بشكل مستقل على التباطؤ البالغ 33 دقيقة لمدار ديمورفوس، بينما تحسب الورقة الثالثة الزخم المنقولة من المركبة الفضائية DART إلى الكويكب. وأدى التأثير على الفور إلى إبطاء السرعة المدارية للكويكب بما لا يقل عن 0.1 بوصة في الثانية (2.7 ملم في الثانية)، وذلك بفضل كل من زخم المركبة الفضائية المحطمة والعمود الهائل من الغبار المنبعث من سطح الكويكب بعد الاصطدام.

ومنذ ذلك الحين، شوهد هذا المسار من الحطام المترب وهو يمتد إلى الفضاء لآلاف الأميال، ما يحول ديمورفوس إلى نوع غير مفهوم من الكويكب يسمى "كويكب نشط" - وهو في الأساس صخرة فضائية تدور مثل كويكب ولكنها تمتلك ذيلا مثل المذنب، كما تقول الورقة النهائية.

وبينما توقع العلماء سابقا أن الكويكبات النشطة ناتجة عن الاصطدامات، إلا أن التحول لم يُشاهد في الوقت الفعلي حتى الآن.

وتمهد هذه النتائج الطريق لـ "مستقبل مشرق للدفاع الكوكبي"، كما قال جيسون كاليراي، المسؤول التنفيذي لمنطقة المهمة للفضاء المدني في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، الذي يشارك في إدارة مهمة DART مع ناسا، في البيان.

وسيستمر البحث المتعمق في تصادم DART، حيث تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مركبة الفضاء "هيرا" في عام 2024 لدراسة ديمورفوس المندب عن قرب.

المصدر: لايف ساينس