ظاهرة فلكية نادرة في سماء موسكو (صور)

تمكن سكان العاصمة الروسية موسكو مشاهدة ظاهرة فلكية نادرة الليلة الماضية، تتمثل في رؤية كواكب المشتري والقمر والزهرة في السماء في وقت واحد.

وذكر "البلانتاريوم (القبة الفلكية) في موسكو" عبر قناته في "تلغرام" في وقت سابق، أنه سيكون من الممكن مراقبة الكواكب الثلاثة في سماء صافية يوم الأربعاء 22 فبراير من الساعة 18:30 إلى 20:30 مساء بتوقيت موسكو.

وأشار البلانتاريوم إلى أن المشتري والقمر والزهرة ستكون متقاربة جدا داخل دائرة قطرها 7-8 درجات، موضحا أن مثل هذا التقارب للأجرام السماوية يطلق عليه "الاقتران".

وحسب البلانتاريوم، فإنه ستتسنى رؤية هذا الاقتران مرة أخرى اليوم الخميس 23 فبراير أيضا.

المصدر: RT